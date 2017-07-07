Чим небезпечна залежність від кави?

07.07.2017 08:20

Чи можна пити каву щодня і чим це небезпечно - читайте у "Країні Здоров'я"

1. Безсоння.

Говорити про причини цього явища не доводиться. Кава доводить до перевтоми, і через це нервова система дає збої, не може переключитися своєчасно в інший режим, який покликаний відновити її після виснажливого дня. Практично всі кавомани в більшій чи меншій мірі мають проблеми із засинанням і якістю сну. Це відбивається на здоров'я, захисні механізми, призводить до передчасного старіння.



2. Знижена концентрація уваги.

Простіше кажучи - неуважність, яка властива часто людям поважного віку. Так, кава в невеликих дозах і за умови рідкісного споживання, навпаки, підвищує концентрацію уваги. Але, при регулярному споживанні і в великих кількостях, відбувається зворотний ефект, який обумовлений все тим же виснаженням нервової системи.



3. Забудькуватість.

Цей ефект тісно пов'язаний зі зниженою концентрацією уваги. Любителі кави у великих кількостях і високої концентрації часто страждають від того, що забувають важливі і потрібні речі - картки в банкоматах, ключі, телефони, дати, цифри і багато іншого. Такий ефект, звичайно ж, спостерігається не відразу, але якщо вчасно не зупинитися у своїй кавовій залежності, він обов'язково проявиться.