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Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?

07.07.2017 09:12
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Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?

Лікарі рекомендують цей продукт кожному. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Причини які не дозволяють людям вживати вершкове мало різномантні: або ж висока калорійність або ж те що воно ніби-то підвищує рівень холестерину у крові.

Лікарі такого вердикту про масло як підвищення холестерину - не виносять. Навпаки, вважають що людині потрібно обов'язково вживати до 30 грам вершкового масла в день.

Вершкове масло має в своєму складі вітаміни А, D, Е, РР, а також групи В, жирні кислоти, вуглеводи, білки, кальцій, калій, залізо, магній, марганець, мідь, натрій, фосфор, цинк.

Для здоров'я і краси шкіри, нігтів і волосся, а також сили м'язів нам необхідний вітамін Е; для здоров'я слизових оболонок і шкіри, підтримки зору в нормі - вітамін А; здоров'я зубів і кісток неможливо без вітаміну D. Перераховані вітаміни відносяться до жиророзчинних, тому засвоєння їх організмом відбувається найкраще за допомогою жирів натурального походження.



Теги: Донбасс, здоровье, питание, польза, масло
 
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