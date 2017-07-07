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Як усунути неприємний запах з холодильника?
Що нейтралізує різноманітні неприємні запахи - читайте у "Країні Здоров'я"
Для усунення запаху в холодильнику, причиною якого стали зіпсовані продукти, необхідно прибрати все, що зіпсувалося, і поставити всередину поглиначі запаху. Як поглинач можуть виступати розрізана цибулина, харчова сода, цедра лимона або апельсина, таблетки активованого вугілля, чорний хліб, рисові або кавові зерна. Важливо не забувати регулярно оновлювати ці поглиначі.
Але багатьох не влаштовує вид зачерствілого зморщеною скоринки на полиці холодильника. І тут на допомогу поспішає сучасна техніка. Не тільки усунути неприємний запах в холодильнику, а й нейтралізувати нітрати в продуктах, а також не дозволити запахів змішуватися, допоможуть спеціальні озонатори.
Ці пристрої виділяють озон, який руйнує неприємний запах безпечним способом. Озон також вбиває бактерії, цвіль і грибки, які часто з'являються на овочах і фруктах.
Теги: Донбасс, запахи, холодильник, советы
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