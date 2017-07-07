Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!

07.07.2017 09:48

Вода – лучшая жидкость для здоровья и правильного функционирования организма, но люди по-прежнему пьют недостаточное количество воды в день. Представляю вашему вниманию советы о том, как пить больше воды каждый день и превратить это в полезную привычку.

Единственное существо на планете, которое пьет что угодно, кроме воды, это человек. И когда говоришь кому-либо, что ему необходимо употреблять минимум 2 литра простой воды в день, чтобы сохранить здоровье, человек ужасается: «А как же кофе???»

Почему вам стоит пить больше воды

Нам нужна вода, чтобы жить. Вода формирует особую жидкость, которая смазывает суставы, вода защищает ваш мозг и другие внутренние ткани, регулирует температуру тела и выводит вредные вещества из организма. На протяжении всей жизни мы остро нуждаемся в ней.

Обезвоживание — главный признак того, что организму не хватает воды. Его симптомы — сухость во рту, пониженное артериальное давление, головные боли, головокружение, сухая кожа, усталость. Простой способ понять, достаточно ли воды вы пьёте — проверить цвет урины. Нормальным является светлый, прозрачно-желтый. Цвета темнее означают нехватку жидкости.

Какой объем воды все же необходимо выпивать?

Мужчины за день должны выпивать около 3-х литров (13 стаканов) жидкости.

Женщины — около 2,2 литров (9 стаканов).

Мужчины нуждаются в большем объёме воды, потому что они крупнее женщин и обладают большей мышечной массой, нуждающейся в полноценном водоснабжении (мышечная ткань удерживает воду лучше, чем жировая ткань). Беременным и кормящим женщинам тоже стоит увеличить объем потребляемой воды.

Стоит помнить, что газированные и сладкие напитки не утоляют жажду, а чай, кофе и алкоголь обезвоживают организм, так как обладают мочегонным эффектом. В жаркую погоду и во время занятий спортом вашему организму требуется большее количество воды.

Сделайте воду частью своей повседневной жизни

Если вы привыкли по утрам пить кофе, то просто выпейте после него еще и стакан воды.

Блог Natural Choice советует выпивать стакан воды в одно и то же время каждый день:

«…пусть у вас войдет в привычку выпивать стакан воды сразу после утреннего душа или до того, как вы умываетесь перед сном. Это простой способ добавить в ваш рацион два стакана воды».

Возьмите хорошую бутылку и отметьте на ней временную шкалу

Купите качественную бутылку, например, из нержавейки — лёгкую и прочную — такую, которая вам самим бы нравилась, налейте в нее питьевую воду и носите с собой, не забывая пить.

Определите время своего питьевого режима и нарисуйте на бутылке временную шкалу. Используйте какую-нибудь липкую ленту или стикеры, чтобы отмечать время. Так вы проследите, удается ли вам успевать за намеченным темпом.

Пусть для вас это будет игрой

Игра — эффективный способ заставить себя регулярно делать важные вещи. Стимулируйте свою новую «питьевую» привычку, награждайте себя за каждый пройденный этап тем, что обычно себе не позволяете. Правило действует в обе стороны: забыли выпить достаточное количество воды? Никаких видеоигр, пока не справитесь с поставленной целью.

Соревнование — это отличный способ сохранить драйв, и в блоге «Tri Sport Girl» приводится замечательный совет на эту тему:

«Все становится намного интереснее, если в повседневность внести элементы соревнования… Примените эту же идею к приёму воды, и неожиданно для себя вы захотите узнать, сколько сможете выпить воды во время обеда (я, например, выпиваю 1,25 л), или как быстро справитесь с двумя литрами (я успеваю к 14:36)».

Установите напоминания и придумайте собственные внутренние сигналы

Если все еще забываете пить воду, то установите напоминания на смартфоне. Ещё одна хорошая идея для создания новой привычки — выработать собственные внутренние сигналы. Например, если вы чувствуете, что проголодались, выпейте стакан воды, чтобы убить разом двух зайцев: восполнить запас жидкости и на время притупить чувство голода. Или же выпивайте стакан воды во время каждого перерыва в течение рабочего дня.

Добавьте вкус

Возможно, вы бы с легкостью соблюдали режим, если бы у воды был особый вкус. Вы можете добавить в воду фрукты или овощи, например, огурец. Еще один вариант добавки для разнообразия воды — лед с дольками лимона, или же немного имбиря и трав.

Важно не забывать и о внешнем виде вашего стакана. Некоторые специально покупают стаканы с супергероями, чтобы пить больше воды и чувствовать себя настоящими супергероями. Можно попробовать использовать соломинки: с их помощью незаметно выпивается довольно большой объём жидкости.

Ешьте воду

Да, в продуктах тоже содержится вода. Эти продукты помогут вам не только утолить голод, но и жажду: огурец, салат, сельдерей, редис, помидор, сладкий перец, цветная капуста, арбуз, шпинат, клубника, брокколи, грейпфрут, абрикос, вишня, виноград, цуккини. Ешьте их в сыром виде, ведь во время тепловой обработки они теряют почти всю жидкость. Если вы приучите себя пить больше воды, то ваша жизнь буквально изменится в лучшую сторону. Выпивая нужное количество воды, вы улучшаете пищеварение, лучше спите и ясно мыслите

Источник: https://mirkrasoty.life