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10 психологических причин лишнего веса
Похудеть раз и навсегда – это мечта многих женщин и мужчин, которые годами борются с лишним весом, переживая то победы, то поражения. Принимая решение бороться с лишним весом, первым делом человек обращается к специалистам по питанию и спорту, и мало кому приходит в голову посещать психолога и психотерапевта. Часто именно эти специалисты могут сделать многое для того, чтобы человек похудел и забыл о проблеме, а не возвращался к ней. Понимание того, что лежит в основе проблемы поможет быстрее и эффективнее ее решить. Давайте рассмотрим, какие психологические причины могут спровоцировать появление лишнего веса.
1. Пищевая зависимость.
Распространенная сегодня проблема, о которой мало говорят и тем более не предлагают способы ее решения. Пищевая зависимость чаще всего развивается у тех людей, в чьих семьях в детстве присутствовал культ еды, а таких по всему постсоветскому пространству очень много. Подсознание очень глубоко накапливает слоям информацию, эмоции, и весь этот багаж влияет на нашу жизнь. Рассмотрим пример. В детстве каждый праздник и радостное событие у человека отмечалось застольем с тортом, горой прочих вкусных блюд, конфет и других кулинарных удовольствий. Праздник – это бурные эмоции различного характера, радость, ощущения счастья и даже эйфория. Подсознание человека в сложных ситуациях будет пытаться воспроизвести эту модель – так и рождаются пищевые зависимости. Как все это изменить? Нужно полностью пересмотреть свое отношение к питанию, Именно отношение, а рацион уже поменяется исходя из этого.
2. Отсутствие принятия.
Многие не соглашаются с той мыслью, что самих себя нужно принимать и любить такими, какие мы есть. Но, именно не принятие является одной из ключевых проблем в борьбе с лишним весом. Дело в том, что принимая себя со всеми своими лишними килограммами, вы вовсе не смиряетесь и пускаете все на самотек. Это как в математической задаче – для того, чтобы ее решить, вам нужно для начала узнать и принять условия такими, какие они есть, и только после этого вы сможете двигаться в направлении ее решения.
3. Отсутствие четкой цели.
Понимание того, к чему вы движетесь – ключевое правило успешной реализации поставленной цели. В борьбе с лишним весом и поддержанием здравой массы тела необходимо тоже четко и точно знать чего вы ходите. Если вы нацелены на борьбу с лишними килограммами, у вас может это не получиться. Если же вы нацелены на конечный результат – стройную фигуру, с параметрами, которые вы себе четко представляете, у вас непременно все получится.
4. Низкая стрессоустойчивость.
Появление лишних килограммов часто связано со стрессовыми ситуациями. Из-за стресса нарушается метаболизм, изменяются скорости протекания процессов энергетического обмена. Что делает стрессовая реакция в организме? Она активирует все органы и системы, и организм короткое время работает на пределе своих возможностей, из-за чего расходуется много энергии. Но, сразу же после этого наступает период восстановления, и все процессы замедляются, а организм начинает накапливать поставляемую пищу в жировой ткани. Поэтому, низка стрессоустойчивость и психологическая чувствительность не только не способствуют похудению, но и наоборот, помогают обрасти лишними килограммами.
5. Неправильная мотивация.
Чему-чему, а мотивации в любом деле необходимо уделить особое внимание. Если у человека нет мотивации, или же она неправильная, говорить о каком-либо движении вперед не приходится. Это как автомобиль, в котором нет двигателя, или же есть, но он от трактора, и машина не может сдвинуться ни на один сантиметр. Правильная мотивация будет высвобождать необходимую энергию и подталкивать вас к достижению того, что вам нужно!
6. Зависимость от мнения окружающих людей.
Кто формирует вашу самооценку? Вы, ваше сознание и сердце, или же толпа людей, которые, по сути, абсолютно безразлично относятся ко всему, что происходит с вами. Зависимость от мнения окружающих людей – это проблема в мотивации, ведь человека толкает на путь к стройности не собственное желание и стремление быть здоровым и привлекательным, а попытки угодить. Такая мотивация не воспринимается нашим сознанием, и как следствие, энергия не вырабатывается. Человек, в глубине своей души – эгоист, в здравом смысле этого слова. Поэтому, наш мозг не нацелен на выработку энергии для реализации бессмысленных целей, таких как угождение малознакомым или же равнодушным людям.
7. Неверие в успех.
Если вы не верите в то, что у вас получится справиться с нормализацией собственного веса, нет никакого смысла в похудении. Наоборот, неуверенность в себе и собственных силах прибавляет проблем, и не только с фигурой. Такая проблема чаще всего есть у людей, которые долгое время страдают от лишних килограмм, на фоне чего у них снизилась самооценка, а множественные попытки, приправленные неверием в себя и отчаянием, заканчиваются неудачами. Чтобы достигнуть успеха в моделировании собственной фигуры, нужно, прежде всего, поверить в то, что это реально. Чтобы поверить, нужно не побояться столкнуться с проблемой лицом к лицу, принять этот вызов и не оставлять своей настойчивости.
8. Потеря чувства безопасности.
Состояние защищенность, ощущения безопасности в этом мире – это одна из базовых потребностей человека. Когда мы все были совсем маленькими малышами, и если нам повезло, мамы вскармливали нас грудным молоком. Но, это было нечто большее, чем кормление. В такие минуты вместе с полезными веществами женщина передает малышу важную информацию – «Ты в безопасности, ты любим, принят, защищен. Ты не один!». На земле вы вряд ли найдете такого человека, который может осознанно вспомнить свой грудничковый возраст, но наше коварное подсознание помнит все! Оно пытается воспроизвести знакомый сценарий после травмирующих ситуаций и толкает человека к еде, которая связана с ощущением безопасности, привитым в детстве.
9. Заедание эмоций.
Стресс, сложные эмоции – все это не проходит бесследно для организма. У многих людей есть одна вредная привычка – заедать стресс и другие переживания сладостями или иными деликатесами. Проблема в том, что усиление чувства голода из-за таких переживаний обусловлена физиологическими особенностями протекающих в нас реакций. Усиливается энергетический обмен и организм, дабы компенсировать потраченную энергию, реагирует чувством голода. Со сладостями все почти так же, кроме того, что благодаря сахару в организме вырабатываются, так называемые, «гормоны радости», и человеку легче справиться с тяжелыми переживаниями.
10. Промедление и неадекватное восприятие реальности.
Люди льстят. По разным причинам. Кто-то делает это из корысти, кто-то чтобы сблизиться или выстроить взаимоотношения, а кто-то вообще – по привычке. Но, нельзя позволять лести влиять на формирования самооценки и восприятие реальности. Сила слов окружающих людей, как капля – точит камень. Они могут успокаивать нашу решимость, из-за чего рождается промедление. Все эти процессы протекают вне нашего сознания, как правило. У человека притупляется ощущение реальной проблемы и угрозы для здоровья, и он не торопиться с ее решением.
Чтобы эффективно справиться с лишним весом и нормализовать свою фигуру и здоровье, нужен комплексный подход. Спорт и нормальное питание будут в сотни раз эффективными, если устранить психологические причины лишнего веса!
Елена, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, советы, лишний вес
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