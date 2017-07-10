Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов

10.07.2017 08:10

Важность первого впечатления осознают немногие. Но, исследователям удалось объяснить, почему именно впечатления о первой встрече так влияют на дальнейшие отношения. Дело в том, что видя незнакомого человека впервые, мы поглощаем практически 100% информации о нем, причем из разных источников. Мы прислушиваемся к тому, что он говорит, как выглядит, как двигается, как жестикулирует, включаем интуицию. Часто все это происходит не сознательно, но подсознание еще долго будет хранить нарисованный на первой встрече образ. Поэтому, так важно научится производить хорошее первое впечатление, чтобы выстраивать здоровые отношения с людьми и поддерживать хорошую репутацию. Как же это сделать? Давайте рассмотрим полезные советы на эту тему.

Правило № 1 – Не пытайтесь понравиться.

Вернее никогда не концентрируйтесь на этом, так как из-за этого ваше поведение будет неестественным. Никто из людей не любит неискренность, поэтому отправляясь на какую-либо встречу, избегайте желания произвести хорошее впечатление и понравиться, ведь от этого может быть обратный эффект. Сконцентрируйтесь на том, чтобы максимально раскрыть свои положительные качества, а понравитесь ли вы человеку, или нет, это уже не зависит от вас, но будет его личным решением. Даже самые позитивные, оптимистичные и харизматичные люди кому-то не нравятся, но ведь в этом нет их вины.

Правило № 2 – Ведите себя естественно.

Так, как если бы общались со своим давним знакомым, не пытаясь выдавливать из себя то, что вам не присуще. Не подстраивайтесь под человека, будьте естественными, расслабленными и этим вы произведете лучшее впечатление, чем если бы вы изображали кого-то, кем не являетесь.

Правило № 3 – Самое главное – улыбка и позитивное настроение.

Если вы в плохом настроении, лучше вообще отказаться от каких-либо встреч. Если же встреча неизбежна, подумайте о том, как нормализовать свое эмоциональное состояние и наполниться положительной энергией. Улыбка притягивает больше, чем внешняя красота, она располагает людей, влияет на все дальнейшее общение. Улыбаясь на первых секундах знакомства, вы уничтожаете напряжение в общении, которое неизбежно на первой встрече.

Правило № 5 – Ищите точки соприкосновения.

И наоборот, избегайте тех тем в разговоре и высказываний, в которых у вас возможно есть расхождения. Так как вы изначально не имеете представления о том, что за человек перед вами, мера предосторожности заключается лишь в том, чтобы обходить такие спорные и опасные темы для обсуждения, как политика, отношения, вкусы, деньги и другие, которые могут задевать личность. Наоборот, ищите то, в чем вы, возможно сходитесь во мнениях и взглядах, анализируйте реакцию и постарайтесь сделать так, чтобы достоинство собеседника не было задето.

Правило № 6 – Ни в коем случае не опаздывайте!

Потому что именно это будет формировать первое впечатление о вас. Еще не придя на встречу, вы сформируете образ непунктуального, безответственного человека, а вам это уж точно не нужно. Старайтесь приходить даже не вовремя, а на несколько минут раньше, чтобы привыкнуть к обстановке – тогда ваше поведение будет менее напряженным и более естественным.

Правило № 7 – Не говорите о своих слабостях.

Хотите сформировать о себе хорошее первое впечатление? Значит старайтесь не маскировать ваши недостатки, а вовсе о них не говорить. Каждому разумному взрослому человеку и так известно, что слабости и минусы есть и всех, и на первой встрече не нужно выставлять их на всеобщее обозрение.

Помните о том, что первое впечатление, которое вы произведете, изменить будет сложно, поэтому старайтесь показать все свои наилучшие стороны, поделиться со своим новым знакомым положительной энергетикой и эмоциями. После такого знакомства вам будет гораздо проще выстраивать ваши дальнейшие взаимоотношения.

Светлана, www.vitamarg.com