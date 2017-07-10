Все рубрики раздела
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
Найбільш шкідливі напої для серця
Ці напої викликають небезпечні хвороби. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
За результатами дослідження шведських медиків, в якому брало участь більше 42 тисяч чоловіків середнього віку, виявилося, що 400 мл безалкогольних напоїв, які вживаються щодня, досить, щоб підвищити ймовірність серцевої недостатності на 23%.
Дослідження проводили протягом 12 років і використовували дані по газованій воді і підсолодженим фруктовим напоям, а також по інших напоях з доданим цукром або штучними підсолоджувачами. При цьому натуральні фруктові соки в цей список не ввійшли.
"Наші результати показують, що споживання підсолоджених напоїв може сприяти розвитку серцевої недостатності. Ці дані можуть вплинути на стратегію профілактики даного синдрому", - вважають дослідники.
Раніше повідомлялося, що солодка газована вода вбиває в рік до 200 тисяч чоловік. Велика частина цих смертей припадає на цукровий діабет другого типу і пов'язані з ним наслідки.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, сердце, алкоголь, напитки, вред
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"10:50
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
- Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение21:27
- У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах21:01
- Сутки на Донбассе: террористы ведут огонь по позициям ВСУ, есть раненые19:46
- Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб19:04
- Європарламентарі побачили, як Маріуполь захищають з моря18:07
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»14:38
- Отмена депутатской неприкосновенности: раскрыты опасные последствия14:22
- По стопам матери: 19-летняя дочь Умы Турман сыграет главную роль в фильме13:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- Порошенко рассказал о стратегии Украины по вступлению в НАТО13:31
- Суд наклав арешт на земельну ділянку біля київського дельфінарію «Немо»13:15
- Стала известна судьба антикоррупционера-вымогателя12:56
- В России инициируют публичное отречение от гражданства Украины12:45
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- Королева Британии запретила принцу Гарри жениться на Меган Маркл12:15
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
- Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)
- В Украине запретили реализацию лекарства для сердечников
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе