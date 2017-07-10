Найбільш шкідливі напої для серця

10.07.2017 13:43

Ці напої викликають небезпечні хвороби. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

За результатами дослідження шведських медиків, в якому брало участь більше 42 тисяч чоловіків середнього віку, виявилося, що 400 мл безалкогольних напоїв, які вживаються щодня, досить, щоб підвищити ймовірність серцевої недостатності на 23%.



Дослідження проводили протягом 12 років і використовували дані по газованій воді і підсолодженим фруктовим напоям, а також по інших напоях з доданим цукром або штучними підсолоджувачами. При цьому натуральні фруктові соки в цей список не ввійшли.

"Наші результати показують, що споживання підсолоджених напоїв може сприяти розвитку серцевої недостатності. Ці дані можуть вплинути на стратегію профілактики даного синдрому", - вважають дослідники.



Раніше повідомлялося, що солодка газована вода вбиває в рік до 200 тисяч чоловік. Велика частина цих смертей припадає на цукровий діабет другого типу і пов'язані з ним наслідки.

Источник: http://zdorovia.com.ua