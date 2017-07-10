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Почему нельзя мыть посуду в гостях
В мире существует множество разнообразных примет. У каждого народа они свои, это связано с разными событиями, которые происходили в истории. Но есть одна универсальная примета, которая строго-настрого запрещает кому-либо мыть посуду в гостях.
Скорее всего вы возьмете эту примету на вооружение, независимо от того, суеверный вы человек или нет. Особенно она нравится замужним женщинам, ведь это веская причина не выслушивать получасовые лекции от свекрови о том, как нужно мыть посуду.
Дело в том, что каждый дом и каждая квартира пропитана особой энергетикой своих хозяев. Считается, что каждое прикосновение гостя к предметам, которые находятся в доме, оставляет на них новый энергетический след.
Это абсолютно не говорит о том, что вы не должны приглашать к себе гостей. Куда же без этого? С давних времен у нас заведено приглашать друзей и родных на чай или кофе с угощениями.
Но чаще всего после дружеских посиделок в мойке остается гора грязной посуды, с которой любезно предлагают помочь гости. Как бы вам не хотелось согласиться, в этом случае вы должны поблагодарить их за предложение и вежливо отказать.
Согласно суеверию, если кто-то моет посуду в вашем жилище, он может «вымыть» всю вашу удачу и благополучие. Это происходит абсолютно неумышленно, всё дело в энергии, которую гость отдает вашему дому во время мытья посуды.
Чтобы не бросать компанию в разгар интересной игры или душевного разговора, можно обзавестись посудомоечной машиной.
Также говорят, что грязная посуда, оставленная на ночь в раковине — незакрытая входная дверь, через которую из дома уходят счастье и богатство.
Мы желаем вам жить благополучно и счастливо! А верить в народные приметы или нет — ваш собственный выбор
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на sovkusom.ru
Теги: Донбасс, посуда, приметы, мытье, посудомоечная машина
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