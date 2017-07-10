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Три небезпечні і маловідомі фобії
Які страхи важко пояснити навіть психологома - читайте у "Країні Здоров'я".
Папафобія
Папафобія - це стан, коли страх виникає при вигляді або думки про Папу Римського. Вчені всього світу не можуть з'ясувати, що ж є причиною такого страху, і ніхто до цих пір точно не знає, що здатне викликати дане захворювання.
Турофобія
Фобія з таким дивним назвою виражається в страху сиру. Люди з цією фобією покриваються потом, коли бачать навіть малесенький шматочок сиру. Є й ті, хто навіть слово «сир» чути не можуть. Нелюбов до сиру зрозуміла, але страх його - ні, адже, здавалося б, що може бути страшного в тертому сирі, наприклад?
Геніофобія
Якщо хтось кинувся від вас навтьоки - це не означає, що з вами щось не так! Можливо, людина просто злякалася вашого підборіддя. Люди, які страждають цим видом фобії, бояться випнутих підборідь, або подвійних підборідь.
Теги: Донбасс, здоровье, психология, страх, фобия
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