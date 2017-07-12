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Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО

12.07.2017 08:38
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Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО

Если вы являетесь истинным любителем бананов, то вам просто необходимо это знать! Оказывается, этот фрукт может оказаться для человека последним плодом, которое он съест… Есть, так называемый, бразильский банановый паук, который селится на плоде. Насекомое откладывает огромное количество яиц и закрепляется все это паутиной. Где все это находится? На желтой кожуре!
Пауки крайне ядовиты для человеческого организма, ведь их яд в несколько раз сильнее, чем яд известного паука Черная вдова! Так что, стоит проверять бананы ОТ и ДО перед покупкой. Если на фруктах есть подозрительное черное пятно (или белая кладка), то лучше всего не брать этот продукт и как можно скорее сообщить о подозрительном фрукте сотрудникам магазина.
Если вы являетесь истинным любителем бананов, то вам просто необходимо это знать! Оказывается, этот фрукт может оказаться для человека последним плодом, которое он съест… Есть, так называемый, бразильский банановый паук, который селится на плоде. Насекомое откладывает огромное количество яиц и закрепляется все это паутиной. Где все это находится? На желтой кожуре!
Пауки крайне ядовиты для человеческого организма, ведь их яд в несколько раз сильнее, чем яд известного паука Черная вдова! Так что, стоит проверять бананы ОТ и ДО перед покупкой. Если на фруктах есть подозрительное черное пятно (или белая кладка), то лучше всего не брать этот продукт и как можно скорее сообщить о подозрительном фрукте сотрудникам магазина.

Источник adfave.ru.



Теги: Донбасс, смерть, банан, паук
 
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