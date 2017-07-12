«Донбасс» - певец Донбасса

12.07.2017 16:47

«Донбасс» отмечает 100-летний юбилей. Вековая эпоха прошагала по страницам нашей газеты. Множество событий - радостных и грустных - освещались корреспондентами издания. И читатели с нетерпением ожидали очередной номер «Донбасса», чтобы прочитать о разных событиях, талантливых земляках, неординарных человеческих судьбах. Многие наши подписчики выписывают газету «Донбасс» с первого дня её рождения. «Что бы ни случилось, будем выписывать и дальше, - говорят они. - Без «Донбасса» не представляем себе жизни».

Три поколения подписчиков

«Газету «Донбасс» выписывали в нашей семье три поколения. Вначале - мой дед, потом - мой отец, сейчас выписываю я. Газета пришла в нашу семью практически с первого дня своего создания. Раньше она называлась «Социалистический Донбасс», потом стала называться просто «Донбасс». Страницы газеты, лежащие в доме тут и там - на столе, на кресле, на диване - одно из самых ярких воспоминаний детства. Мой дед родом из Селидово, работал шахтёром, но по состоянию здоровья ему пришлось поменять профессию и климат. Он переехал с семьёй в Мариуполь, который тогда назывался Жданов. И в Мариуполе он, так же, как и в родном Селидово, выписывал «Донбасс». Так что я с этой газетой вырос, и, естественно, тоже её выписываю и буду выписывать. Это - уже наша семейная традиция - получать «Донбасс». В газете нравится всё - все рубрики, все материалы. Видно, что у вас работают очень хорошие журналисты. Конечно, хотелось бы, чтобы газета, как раньше, выходила три раза в неделю. Но я понимаю, что война стала причиной того, что вы стали реже выходить. Очень надеюсь, что скоро наступит мир, и мы вновь сможем получать любимую газету трижды в неделю. Ведь газета «Донбасс» - настоящий певец своего родного края - Донбасса».

Евгений КОВАЛЕНКО, 55 лет, г. Мариуполь.

Все странички нравятся, но есть - самые любимые

«Донбасс» - любимая газета нашей семьи. Наша семья выписывает её испокон века - с 1958 года. Так что я - подписчица с большим стажем. Очень нравятся все материалы, все рубрики. Люблю страницу «Будь здоров!», рассказы о судьбах людей, материалы про детей. Но больше всего я люблю спортивную страницу, поскольку являюсь большой любительницей футбола. Поздравляю весь редакционный коллектив с юбилеем, желаю всем здоровья, удачи, работоспособности, жизнерадостности и мира».

Рита ГРЕБЕНЮК, 77 лет, г. Курахово.

«Донбасс» выписываю более 25 лет. Одно время я здесь не жила, уезжала, но потом, вернувшись, вновь оформила подписку на любимое издание. Хочу сказать, что вы делаете очень интересную и нужную газету. Я её читаю буквально от корки до корки. Мне нравятся новостийные материалы, житейские истории. Сейчас такое сложное время, идёт война и интересно читать о том, как люди сумели справиться, выстоять, оказавшись в трудных обстоятельствах. Желаю коллективу издания здоровья, счастья, творческих успехов и, конечно, мира».

Людмила САРРЫ, 66 лет, с. Кременёвка.

«Хочу, чтобы газета существовала ещё сто лет…»

«Я не могу сказать, что являюсь давним и постоянным подписчиком «Донбасса». Но читаю газету я много лет и с удовольствием. Бывало, что оформляла подписку на «Донбасс», бывало, что подписывалась на другие издания, а «Донбасс» покупала более-менее регулярно. Хочу сказать, что читать люблю, читаю много - и художественную литературу, и периодику - но газета «Донбасс» - одно из самых любимых «чтив». Всегда на страницах издания публикуется много увлекательных материалов - о людях, о природе, об интересных событиях. Статьи всегда написаны хорошо, читаются легко, а, самое главное, описывают жизнь нашего региона. Столичных изданий есть много, а хороших региональных - раз, два - и обчёлся. Так что желаю, чтобы наш «Донбасс» был с нами ещё очень много лет».

Елизавета ПОПОВА, 60 лет, г. Мариуполь.

«Наша семья выписывает «Донбасс» с 1957 года. Газета нравилась всегда - и в былые годы, когда она была «Социалистическим Донбассом», и сейчас. Мне импонирует то, что издание честно и правдиво отражает все факты, как они есть, - не искажая, не приукрашивая. С огромным удовольствием читаю всю газету от первой до последней строчки. Однако, поскольку я всю жизнь проработала педиатром, мне больше всего интересны медицинские рубрики. Плохо, что сейчас «Донбасс» выходит лишь один раз в неделю, хотелось бы, как до войны, получать газету три раза в неделю. Газета настолько любима, и настолько я не представляю себе жизни без неё, что на следующий год тоже обязательно её выпишу, несмотря на то, что пенсия у меня мизерная. Моё пожелание - чтобы газета «Донбасс» существовала ещё долго-долго, ещё сто лет».

Евгения КАЗАКОВА, 76 лет, с. Темрюк.

Записала Марина ЛИТВИНОВА.