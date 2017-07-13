Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда

13.07.2017 07:25

Учеными было установлено, что у гренландских эскимосов, потребляющих много рыбы, наблюдается низкий процент сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению исследователей, рыба — продукт непростой, она нужна всем от мала до велика, но вот можно ее употреблять не всем, не всегда и не в любом виде.

Так, у гренландских эскимосов, потребляющих много рыбы, наблюдается низкий процент сердечно-сосудистых заболевание. Позже было доказано, что население районов, в которых используют большое количество рыбы и различных морепродуктов, гораздо меньше болеют таким грозным заболеванием, как рак.

Однако надо помнить, что рыба не панацея: при некоторых заболеваниях необходимо исключение отдельных видов рыбы, блюд из нее.

Только в рыбьем жире и жире морских млекопитающих, которые питаются рыбой, обнаружены особые полиненасыщенные жирные кислоты. Их нет ни в растительном масле, ни в жире животных, обитающих на суше, ни в молочных продуктах. За последние 100 лет потребление жирной рыбы резко сократилось, но возросло количество сердечно-сосудистых, раковых, обменных заболеваний и сексуальных расстройств. Видимо, не зря традиции православной религии допускают использование рыбы во время постов.

К нежирным рыбам (до 3% жира) относятся минтай, бычок, жерех, камбала, карась, макрурус, ледяная рыба, налим, навага, окунь речной, пикша, судак, треска, хек, щука. Рыбы этой группы наиболее часто используются в лечебном питании.

Умеренно жирные рыбы (3–8 % жира) – горбуша, зубатка, карп, кета, килька, лещ, окунь морской, салака, сельдь нежирная, сиг, сом, ставрида, тунец, язь.

К жирным рыбам (8–20 % жира) относятся ерш морской, лосось, нельма, нототения, осетр, палтус черный, сайра, сардина, севрюга, сельдь жирная и иваси крупная, скумбрия. Очень жирные рыбы (до 30 % жира) – белорыбица, минога, угорь.

Рыбы последних двух групп не рекомендуется использовать в питании при болезнях печени и поджелудочной железы.

Однако надо помнить, что жиры при хранении рыбы быстро окисляются под действием кислорода воздуха, света и повышенной температуры, то есть употреблять следует, только свежую или свежемороженую рыбу.

Полезными для здоровья способами приготовления рыбы являются отваривание и запекание в сочетании с различными овощами и зеленью.

Те же, кто пробовал рыбу, запеченную в фольге, всегда отдадут предпочтение ей. А вот жарить рыбу не рекомендуется. Помимо того, что она труднее переваривается, в ней остаются практически все экстрактивные вещества и вредные пурины, накапливаются различные канцерогены!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на rumed4u.ru