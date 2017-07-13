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Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
Спиннер — небольшая игрушка, о которой сейчас мечтает буквально каждый ребёнок. Она состоит из двух частей: центрального пластикового или металлического подшипника, который нужно держать указательным и большим пальцами, и трёхконечного вращательного диска, который начинает крутиться, если подтолкнуть его другой рукой.
В апреле 2017 года мода на спиннеры впервые захлестнула США. Тогда многие магазины не могли справиться с ростом спроса на девайс — приобрести его хотели и взрослые, и дети. Такая популярность связана с якобы антистрессовыми свойствами игрушки — сообщения об этом появились сразу в нескольких крупных изданиях США и Великобритании, включая The Guardian и The New York Times.
Известно, что игрушку почти сразу запретили во многих школах США.
В России популярность спиннеров только набирает обороты. Так что давайте разберёмся, почему все-таки не стоит торопиться с покупкой столь модного девайса.
Спиннер представляет угрозу удушения
В мае по Интернету разошлась вирусная история о десятилетней девочке из Техаса, которая нечаянно проглотила металлическую деталь от спиннера, и та застряла у неё в трахее.
Напомним, что этой девочке было 10 лет. Что уж говорить о дошкольниках, которые ещё не вполне контролируют себя и могут запихнуть в рот всё что угодно.
Спиннер больше отвлекает, чем помогает сосредоточиться
Именно по этой причине спиннеры и запретили во многих школах США. Дети без конца брали их на уроки, крутили, вертели — и притягивали столько внимания, что вести занятие было просто невозможно.
Учителя отметили, что игрушка во время верчения издаёт шуршащий или скрипящий звук, который раздражает окружающих.
Спиннер не помогает успокоиться и снять стресс
Мама 8-летнего мальчика с синдромом дефицита внимания и гиперактивности написала в The Daily Telegraph колонку о том, почему она не советует родителям покупать эту игрушку. Среди недостатков она отмечает слишком большие размеры спиннера. «Кто-то говорит, что они должны помочь ребёнку незаметно снимать стресс, но при этом ни один спиннер невозможно крутить, спрятав в карман, о чём тут говорить?» — удивляется автор колонки.
Женщина уверена, что игрушки с приставкой «антистресс» должны находиться вне поля зрения окружающих.
Яркий дизайн, мерцание, которое появляется при вращении девайса, также притягивают нежелательное внимание.
Так что относиться к спиннеру надо как к обычной игрушке, и странно возлагать на неё миссию развивающего и антистрессового устройства, которое спасёт от всех бед
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на letidor.ru
Теги: Донбасс, здоровье, дети, опасность, советы, угроза, игрушка
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