Ученые назвали продукты, эффективно очищающие печень

13.07.2017 08:50

Когда печень здорова и правильно функционирует, организм защищен от многих негативных воздействий, а человек себя хорошо чувствует.

Представители науки провели исследование, в ходе которого были названы продукты, способные очистить печень.

Список открывает чеснок. В нем содержатся такие химические элементы, как селен и аллицин, которые чистят не только печень от токсинов, но желчный пузырь. Эти же компоненты содержатся в яблоках, которые к тому же предупреждают риск развития сахарного диабета и многие сердечные болезни.

Также в список полезных для печени продуктов входят грейпфрут и авокадо.

Отдельное внимание ученые отводят куркуме, которая не только выводит из организма токсические компоненты, но и застоявшуюся желчь. Употребление куркумы способствует снижению веса и ускорению метаболизма.

Замыкает список довольно неожиданный напиток для здоровья печени – кофе. Он снижает риск развития цирроза, выводит токсины, ограждает печень от деструкции, а также оказывает антиоксидантное действие

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.menslife.com