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Ученые назвали продукты, эффективно очищающие печень
Когда печень здорова и правильно функционирует, организм защищен от многих негативных воздействий, а человек себя хорошо чувствует.
Представители науки провели исследование, в ходе которого были названы продукты, способные очистить печень.
Список открывает чеснок. В нем содержатся такие химические элементы, как селен и аллицин, которые чистят не только печень от токсинов, но желчный пузырь. Эти же компоненты содержатся в яблоках, которые к тому же предупреждают риск развития сахарного диабета и многие сердечные болезни.
Также в список полезных для печени продуктов входят грейпфрут и авокадо.
Отдельное внимание ученые отводят куркуме, которая не только выводит из организма токсические компоненты, но и застоявшуюся желчь. Употребление куркумы способствует снижению веса и ускорению метаболизма.
Замыкает список довольно неожиданный напиток для здоровья печени – кофе. Он снижает риск развития цирроза, выводит токсины, ограждает печень от деструкции, а также оказывает антиоксидантное действие
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.menslife.com
Теги: Донбасс, здоровье, печень, продукты
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