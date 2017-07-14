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Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса
Торговые компании, промышленные предприятия и частные предприниматели для ведения своего бизнеса периодически заказывают оптовые тиражи полиэтиленовых пакетов и упаковки. В настоящее время без этой продукции невозможно себе представить эффективного хранения товаров и продуктов, ведения розничных продаж.
Что важно знать
Изделия из полиэтилена, несмотря на свою небольшую толщину, обладают отличной прочностью и герметичностью. Самые тонкие пакеты применяются для фасовки, они обычно без ручек, поэтому их стоимость минимальная.
Наибольшей универсальностью обладают “маечки”, их больше всего используют в магазинах и на рынках. Фирменными обычно называют пакеты с вырубленными ручками типа “банан”.
Кроме упаковочной функции, эти полиэтиленовые изделия также эффективно используются для рекламы магазинов, супермаркетов и других коммерческих фирм. Так, для рекламы применяются пакеты с логотипом, наиболее популярные из которых “маечки” и “бананы”.
Упаковка из полиэтилена может существенно отличаться по размерам. Самый простой и дешевый вариант – это полиэтиленовый рукав. Ширина рукава регулируется на экструдерах. Другой популярной упаковочной продукцией являются вкладыши и мешки.
Производство упаковки включает в себя следующие технологические циклы:
- экструзию полиэтиленовых гранул;
- печать логотипа;
- порезку и запайку пленки.
Здесь представлены упаковка и упаковочные материалы из полиэтилена, которые являются наиболее востребованными у потребителей.
Что нужно делать при заказе упаковки
Если вы точно знаете, какой вид продукции вам нужен и у вас уже сформировалось техническое задание, рекомендуем обратиться к нескольким прямым производителям этой продукции, убедиться, что это не посредники. Далее запросите у них просчет по вашему заказу. Выбрать для себя наиболее приемлемый вариант по цене, учтя отзывы о производителе.
Всем заказчикам рекомендуем обратить внимание предприятие УкрПак (http://www.ukrpak.com), ведущего украинского производителя полиэтиленовых пакетов и упаковки. Специалисты компании помогут вам на всех стадиях реализации вашего заказа, подскажут лучшие варианты продукции, учитывая запросы вашего бизнеса. Прием заказов и отправка готовой продукции осуществляется в пределах Украины.
Теги: бизнес, реклама, упаковка, пакет
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