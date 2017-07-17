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Что поможет избавиться от сонливости
Сонливость — это частое желание уснуть в течение суток. Так же как и бессонница, она является следствием неправильного образа жизни.
Причины сонливости
Сонливость нередко представляет собой психологический фактор, свидетельствующий о желании человека уйти от ответственности. В более редких случаях она является признаком заболевания. Однако в любом случае следует выявить и устранить причину недуга.
Обычно сонливость сопровождается следующими факторами:
- усталостью;
- нежеланием принимать ответственные решения;
- отсутствием физической и психической активности.
Иногда люди в эти периоды начинают употреблять различного рода энергетики. Это решение не самое лучшее, поскольку в составе этих напитков и препаратов имеются компоненты, плохо влияющие на функционирование внутренних органов.
Для решения проблем сонливости нужно разобраться в ее причинах.
- Чаще всего она возникает из-за психологических изменений.
Сон позволяет человеку забыть о стрессе, скуке и депрессивных настроениях.
Во сне мы отвлекаемся от повседневных проблем. Поэтому, когда в реальной жизни человек сталкивается с неприятной или сложной ситуацией, подсознательно у него возникает желание погрузиться в сон. Это и вызывает сонливость.
Чтобы от нее избавиться, нужно разобраться с неприятной или стрессовой ситуацией в жизни, а не бежать от нее. Если же самому это сделать не удается, необходимо обратиться к психологу.
- Другой причиной сонливости могут стать побочные эффекты ряда лекарственных препаратов.
Посоветуйтесь с врачом, возможно, он порекомендует принять альтернативное средство.
- Вызывать сонливость может ослабленная щитовидная железа.
Этот орган вырабатывает гормон, поддерживающий нормальное функционирование организма. Если его не хватает, помимо иных симптомов, может появиться сонливость. Врачи могут прописать прием дополнительных гормонов, либо провести стимулирование работы щитовидной железы.
- Иногда сонливость является следствием тучности организма.
Избыток веса негативно сказывается на всем теле человека. Избавившись от лишних килограммов, человек устранит и побочные эффекты.
- К сонливости могут привести также следующие заболевания: нарколепсия, синдромом Клайма-Левина и апноэ.
В данной ситуации лечение нужно проводить под руководством врача.
Лечение сонливости
Назначить необходимое лечение может только доктор, но кое-что можно сделать уже сейчас.
В среднем человек должен спать около 8 часов. Постарайтесь соблюдать эту норму. Установите определенное время, когда вы ложитесь отдыхать.
- Полезны будут прогулки перед сном, утренние зарядки.
- В ежедневный рацион следует добавить фруктов и овощей. Витамины — это залог здоровья, хорошего самочувствия.
- Лучше отказаться от приема алкоголя и курения.
- Сладости и кофе нужно ограничить. Бодрящие напитки усиливают активность мозга, но вскоре он истощается. При частом употреблении кофе вымывается кальций, ослабляется организм.
При упорном состоянии сонливости обратиться стоит к терапевту для консультации. По результатам обследования он направит вас к нужному специалисту
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на shkolazhizni.ru
Теги: Донбасс, здоровье, сон, советы, усталость
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