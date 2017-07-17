Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику

17.07.2017 07:55

Волосы на голове издревле считались проводником энергии из космоса в человеческий организм. Женщины, которые имели длинную шевелюру, носили косы и прятали свои волосы под платками и головными уборами, чтобы сохранить свою энергию. Сейчас многое забыто: женщины ходят с распущенными волосами, красят их, стригут, тем самым ослабляя свой энергетический потенциал. Давайте вспомним все мудрые советы прошлых лет и узнаем то, как волосы могут влиять на нашу жизнь.

Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику, укоротить срок своей жизни и изменить ход солей жизни. Именно так считали в древности.

Парикмахер должен быть обязательно такого же пола. Эта примета появилась сравнительно недавно, но все же поражает своей правдивостью. Люди верили, что если женщину стрижет мужчина, то в ее личной жизни настанет черная полоса. Поэтому, отправляясь в салон красоты, убедитесь в том, что записались к парикмахеру женского пола.

Если вы долгое время не можете решить какую-либо проблему, то, собираясь постричь волосы, выбирайте парикмахера, который старше вас. Чем он старше, тем для вас лучше. Выйдя из парикмахерской, вы почувствуете, что решение вашей проблемы лежало на поверхности и оказалось очень простым.

Если вы заболели или просто пребываете долгое время в плохом настроении, то подстригите кончики волос. Вместе с ними вы избавитесь от накопившегося в них негатива, вам станет значительно легче.

При мытье и расчесывании волос не стоит думать о проблемах. Подумайте о чем-либо приятном. Тогда ваши волосы со временем приобретут здоровый вид, если, конечно, вы будете постоянно заряжать их позитивной энергией.

В древности многие женщины боялись красить свои волосы. Для многих народов это было неприемлемо, так как считалось, что краска на волосах не будет пропускать положительную энергетику. Однако все же многие женщины использовали краску, меняли свой цвет волос, меняя при этом характер и судьбу. До сих пор бытует мнение, что если изменить свой цвет волос, то поменяется и твоя жизнь.

Если вам не хватает каких-либо качеств в своем характере, или вы хотите полностью изменить жизнь и отношения к вам людей, то не лучше ли окрасить волосы в нужный цвет?

Черный цвет волос говорит о сильном характере, решительности и расчетливости. Если вам не хватает всех этих качеств, то попробуйте стать брюнеткой. Ваш характер изменится, и вы сами почувствуете, что все начало меняться.

Темно-русые волосы характерны для людей, обладающих весьма высоким интеллектом и гибким умом. Они практичны, организованы и амбициозны.

Русые волосы выдают человека доброго и мягкого. Это цвет волос придает женщине великодушие и щедрость.

Каштановые волосы характерны для творческих натур, обладающих к тому же лидерскими качествами и обаянием.

Белые волосы – признак того, что характер этой женщины двоякий: то она излучает доброту и скромность, а то надменность и нахальство.

Красные волосы говорят о человеке с горячим темпераментом, готовым на все ради своей цели. Это сильные и неуправляемые люди.

Рыжие волосы издавна считались признаком колдовства. Женщин с таки цветом волос сжигали на костре и предавали вечным мучениям. Рыжим цветом волос, как правило, обладают неискренние и лицемерные люди.

Для того, чтобы сделать свою жизнь более гармоничной, обрести необходимые качества характера, которые бы сделали вас счастливее, стоит просто уделять особое внимание своим волосам. Хотите измениться? Измените цвет волос. Если хотите избавить себя от негативной энергии, то более мягче и заботливее обращайтесь с вашими волосами.

Не даром говорят, что о человеке можно многое сказать по его волосам: все ваши болезни, настроение и проблемы тут же отражаются на вашей шевелюре, а негативная информация, которую волосы передают в космос, впоследствии может вернуться к вам в двойном размере

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru