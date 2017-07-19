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Победитель «Славянского базара» заявил, что музыкантов нельзя впутывать в грязную политику

19.07.2017 17:01
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Победитель «Славянского базара» заявил, что музыкантов нельзя впутывать в грязную политику

Музыканты должны нести миротворческую миссию, а политикой должны заниматься политики.
Таким мнением с изданием "Собеседник" поделился певец из Луганской области Влад Сытник, одержавший победу на международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске (Беларусь).
"Последние пять лет я живу в Киеве. В Луганске у меня есть дорогие и близкие мне люди, и ни одного плохого слова про Луганск я не скажу. Это мой любимый родной город, который меня вскормил в хорошем смысле этого слова. Друзья у меня есть везде, и, мне кажется, музыканты должны нести миссию, объединяющую людей. Политика — это очень грязные вещи. Очень много везде политики. Я рад, что есть такие площадки, как "Славянский базар", которые объединяют людей и несут миротворческую миссию. Я миролюбивый человек и я верю, что все разрешится. Сейчас выстроить цепочку всех этих событий уже очень сложно. Но мне очень больно. Душа разрывается. Я люблю Украину, но артист должен петь, мы всего лишь дарим радость людям, а политики должны решать эти вопросы на высшем уровне", - сказал Сытник.



Теги: политика, Донбасс, музыкант, победитель
 
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