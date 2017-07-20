Як збереги колір фарбованого волосся?

20.07.2017 08:50

Як доглядати за фарбованим волоссям - читайте у "Країні Здоров'я".

Живильні і відновлюючі маски можна приготувати в домашніх умовах. Існує маса ефективних способів усунути негативний вплив фарб народними засобами.



1.Треба взяти по одній чайній ложці подрібненого листя шавлії, подорожника, материнки, кропиви, 300 гр. чорного хліба, залити суміш склянкою окропу і настоювати протягом години. Після чого маску потрібно нанести на шкіру голови, загорнути плівкою і теплим рушником, змити теплою водою через годину.

2. Ще один рецепт маски – збиті жовтки від трьох яєць змішати зі столовою ложкою меду і чайною ложкою касторової олії, нанести на вологе волосся, змити через 30 – 40 хвилин теплою водою.



3. Корисні маски з кефіру, реп’яхової олії, кисляку.

