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Психологический тест-минутка
Характер женщины отпечатывается на всём, что ее окружает. Кто ты: карьеристка или заботливая мамочка, простушка или не от мира сего, сердцеедка или верная жена? Об этом способна рассказать расческа!
Пройди этот необычный психологический тест, который займет всего минутку, зато поведает столько интересного о твоем характере. Просто выбери на картинке расческу, который ты пользуешься и прочти результат.
1. Нимфа
Ты само воплощение женственности и нежности. Для мужчины ты прежде всего источник вдохновения. Скромность, милая улыбка, хрупкий голос и хорошие манеры очаровывают окружающих. Тебе не свойственно вмешиваться в чужие дела, ты никогда не перебиваешь и не споришь.
Одежда только подчеркивает твои женские качества. В гардеробе в основном летящие платья, юбки, блузки с цветочным принтом. Тебе вовсе не подходит офисная работа, поэтому ты выбираешь творчество, работу с детками, благотворительность.
2. Независимая эмансипе
Строгая и прямолинейная, ты никогда не уходишь от ответа. Ты отстаиваешь свое мнение, не отступаешь от своих принципов. Твои приятельницы могут рассчитывать на адекватную оценку и трезвый взгляд на ситуацию, именно поэтому с тобой приятно дружить. С мужчинами ты держишься на равных, не любишь оголять свои слабости. Ты вполне независима и самодостаточна.
Ты из тех людей, для которых важен комфорт во всем. В гардеробе не отыскать красивых, но неудобных туфель, ведь ты не готова идти на такие жертвы, даже ради эффектного появления.
3. Очаровательная простушка
Среди других женщин ты выделяешься своей добротой и открытостью. Пусть некоторые и считают тебя простушкой, но ты-то знаешь, что душа твоя глубока и светла. Ты не держишь обид и не скапливаешь негативные эмоции. Это помогает жить в гармонии и спокойствии.
Ты отличная хозяйка, всегда тепло принимаешь гостей. Быть мамой для тебя — наивысшее счастье. Среди всех типов женщин ты самая мудрая.
4. Минималистка
Ты обожаешь идеальный порядок. Все должно быть разложено по полочкам, как в квартире, так и в мыслях. Ты не тратишь деньги на ветер, не захламляешь пространство ненужными вещами. Ты распоряжаешься своим финансами очень грамотно. Путешествия, образование, саморазвитие, здоровье, — это на что, ты готова выложить свои сбережения.
В твоем окружении нет случайных людей. Спутника жизни и друзей ты выбираешь очень скрупулезно. «Ничего лишнего!»,— вот твой девиз по жизни. В гардеробе только качественные практичные вещи и хорошая обувь.
5. Авантюристка
Ты легка на подъем и свободолюбива. Постоянство вызывает у тебя тоску, поэтому ты любишь менять обстановку, часто экспериментируешь со внешностью, передвигаешь мебель, меняешь друзей. Но у тебя нет четкого мнения на что-либо, ведь оно меняется молниеносно. Из-за этого людям сложно приспосабливаться к тебе, поэтому рядом только самые верные друзья.
Помимо этого ты обладаешь массой достоинств. Ты излучаешь добро и всегда готова прийти на помощь. У тебя много увлечений, ты часто меняешь работу, пробуешь свои силы в разных сферах.
6. Женщина-консерватор
Стабильность для тебя прежде всего. Ты уверенно идешь своей дорогой, верна своим взглядам и вкусам. Любые перемены и новшества вызывают у тебя раздражение и стресс. Поэтому знакомые считают тебя достаточно консервативным человеком, ведь вытащить тебя из зоны комфорта практически невозможно.
Тебе следует стать более гибкой, и иногда впускать в жизнь что-нибудь непривычное и новое. Это касается стиля, быта, отношений с возлюбленным. Немного экспериментов разбавят рутину яркими ощущениями.
7. Бизнес-вумен
Ты привыкла всё держать под контролем, не зря ты занимаешь руководящую должность и главенствуешь в семье. Сила и напор, с которыми ты идешь по жизни, часто отталкивают людей, ведь они знают, что с тобой шутки плохи. Друзей из-за этого у тебя немного, в их число попадают похожие по характеру на тебя личности.
В одежде ты предпочитаешь строгие, прямые силуэты, дорогие ткани и аксессуары. Ты всегда выглядишь стильно и современно. На личную жизнь часто не хватает времени, ты подолгу бываешь без пары. К партнеру у тебя высокие требования, поэтому чаще всего такие люди находят любовь в зрелом возрасте.
Здорово, что есть психологические тесты, которые помогают разобраться в себе и окружающих. Поделись своим результатом в комментариях и обязательно расскажи подругам!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на takprosto.cc
Теги: Донбасс, психология, тест, расческа
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