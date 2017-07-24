Четыре веские причины прекратить красить волосы

24.07.2017 17:49

Окрашивание волос, как мы знаем, не только красиво, но и достаточно вредно. Если вы красите волосы на постоянной основе, то стоит задуматься над тем, чтобы сократить этот процесс до самого минимума.

Нашли у себя один из этих пунктов? Срочно прекращайте красить локоны!

Волосы выпадают

Нередко из густого хвоста и пышных локонов волосы становятся слабыми и тонкими из-за окрашивания. Неудивительно — красители затрагивают кератин волос, от чего они начинают терять целостность. Если вы можете точно связать выпадение волос с частым окрашиванием, советуем прекратить красить их хотя бы на 2-4 месяца. Отдых от химии еще никому не мешал!

Волосы начали сильно блестеть

Странно, но волосы могут блестеть не только от хорошего ухода и естественного здоровья. Если вы заметили необычный блеск части волос и при этом ничего особенного с ними не сделали — это верный признак химического ожога! Возможно вы когда-то передержали краску или сильно обесцветили волосы. В любом случае, окрашивание стоит прекратить!

Раздражение на коже

Раздражение, зуд и покраснения кожи головы — знак того, что вы пользуетесь ненатуральной краской, которая, увы, вам не подходит. Конечно, натуральные аналоги будут смываться куда быстрее, но зато состояние кожи головы изменится. Выбор за вами.

Волосы начали виться

Вероятнее всего вам придется взяться за восстановительные процедуры, потому что неестественно завитые волосы — признак сильного ухудшения состояния здоровья локонов. Если вы заметили странную сухость кончиков и несильно кудрявые волосы (если всегда были обладательницей прямых локонов), окрашивание точно стоит прекращать!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.lady-4-lady.ru