Чому не варто використовувати стару косметику?

До яких наслідків може призвести використання зіпсутих косметичних засобів - читайте у "Країні Здоров'я".

Британські експерти з університету Лондона радять представницям прекрасної статі час від часу позбавлятися від старої косметики.



В рамках експерименту фахівці досліджували вміст косметичок жінок, професійна діяльність яких пов'язана з косметикою.

Виявилося, що в засобах, що зберігаються занадто довго, заводяться цілі колонії патогенів. Зокрема, це Eubacterium, що викликає бактеріальний вагіноз, збудник гастроентериту Aeromonas, збудник акне і інших шкірних захворювань Propionibacterium і інші небезпечні бактерії. Тому вчені радять ні в якому разі не зберігати довго косметичні засоби.