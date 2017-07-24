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Якими народними методами варто лікувати варикоз?

24.07.2017 20:40
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Якими народними методами варто лікувати варикоз?

Судинна сіточка не лише не прикрашає ваші ніжки, але й завдає чимало проблем, ноги часто набрякають і болять. Як лікувати? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я". 

1. Часник і вершкове масло.
Потрібно взяти часник з білим лушпинням, подрібнити змішати його з вершковим маслом у співвідношенні 1 до 2. Суміш наносити на ніч, накладаючи на виступаючі вени, зверху покласти пергамент або пергаментний папір, забинтувати теплим шарфом або ж бинтом. 

3. Зелені помідори.
Взяти помідор, добре вимити, порізати середніми скибочками і прикласти до варикозних вузлів, потримати кілька хвилин до легкого печіння, далі промити ноги прохолодною або трохи тепловою водою. 

3. Горіхи та окріп.
Потрібніть одну столову ложку без гірки кори або листя лісового горіха, потім залийте однією склянкою окропу, дайте настоятися розчину близько шести-семи годин. Приймати три-чотири рази на день за тридцять хвилин до їжі по 1/2 склянки.



Теги: Донбасс, здоровье, лечение, варикоз
 
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