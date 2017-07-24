Все рубрики раздела
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
Якими народними методами варто лікувати варикоз?
Судинна сіточка не лише не прикрашає ваші ніжки, але й завдає чимало проблем, ноги часто набрякають і болять. Як лікувати? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
1. Часник і вершкове масло.
Потрібно взяти часник з білим лушпинням, подрібнити змішати його з вершковим маслом у співвідношенні 1 до 2. Суміш наносити на ніч, накладаючи на виступаючі вени, зверху покласти пергамент або пергаментний папір, забинтувати теплим шарфом або ж бинтом.
3. Зелені помідори.
Взяти помідор, добре вимити, порізати середніми скибочками і прикласти до варикозних вузлів, потримати кілька хвилин до легкого печіння, далі промити ноги прохолодною або трохи тепловою водою.
3. Горіхи та окріп.
Потрібніть одну столову ложку без гірки кори або листя лісового горіха, потім залийте однією склянкою окропу, дайте настоятися розчину близько шести-семи годин. Приймати три-чотири рази на день за тридцять хвилин до їжі по 1/2 склянки.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, варикоз
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»13:29
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами13:12
- ОБСЕ увидела движение военной техники в Новоазовск12:51
- В оккупированном Донбассе в рядах луганских боевиков очередные смерти: "груз 200" доставил в оккупированные Ровеньки убитого сепаратиста Дмитрия Яцина12:32
- Суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР: в сети возмущены12:11
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко11:49
- На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"10:54
- В России озвучили опасный прогноз по Украине17:11
- "Реал" согласовал самый дорогой трансфер в истории футбола17:00
- “Где расследование Генерального прокурора?" – Трамп внезапно припомнил Киеву поддержку его оппонентки Клинтон16:52
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- Дональд Трамп припомнил Украине поддержку Хиллари Клинтон16:00
- Кремль: Оружие США отдалит мир на Донбассе15:49
- Перестрелка в Днепре: в Сети появилось сенсационное видео из машин патрульных и кадры расстрела АТОшников. ВИДЕО15:30
- Сбежавший из Украины экс-замначальника одесской милиции Фучеджи получил российское гражданство14:41
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»