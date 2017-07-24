Продукты, которые нельзя употреблять больше нормы

24.07.2017 08:10

Мы ежедневно съедаем много различных продуктов питания, не задумываясь о допустимой норме. А ведь каждый пищевой продукт имеет свою суточную норму потребления. А многие продукты и вовсе могут нанести вред здоровью, если употреблять их в избытке.

Специалисты назвали ряд пищевых продуктов, которые при постоянном, длительном употреблении могут серьезно навредить организму. Также диетологи дают рекомендации, какая должна быть их суточная норма.

1. Морковь

Суточная норма – 2 штуки. При чрезмерном употреблении этого оранжевого овоща, который очень богат каротином, может наступить каротинемия. Кожа человека становится желто-оранжевого цвета. Также нужно быть аккуратными тем, у кого повышен уровень гемоглобина.

2. Фруктовые семечки

Суточная норма – 3-5 штук. Известно, что в косточках яблок, вишни, сливы, черешни, абрикос и персиков присутствует специфического вкуса вещество, которое называется амигдалин (или витамин В17). Другими словами – синильная кислота. Причем её количество в плодах различное. Самая большая концентрация синильной кислоты в косточках абрикоса, персика и вишни. Меньше всего этого вещества в семечках яблок. В больших количества это вещество ядовито и токсично, а в умеренных дозах — оно является отличным средством профилактики рака. Поэтому рекомендуется употреблять до 4 ядер косточек этих фруктов.

3. Бразильский орех

Суточная норма – 4-5 штук. Этот вкусный и полезный для организма орех богат селеном. А селен является необходимым элементом для улучшения обмена веществ в организме, укрепления иммунитета. Съедая несколько штук бразильского ореха, ты сполна обеспечишь свой организм селеном. Однако его чрезмерное употребление может привести к выпадению волос и повреждению ногтей.

Также могут возникнуть проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системой. Надо не забывать, что в этих орешках содержится небольшое количество радия – вредного для каждого организма радиоактивного вещества. Поэтому злоупотреблять этим продуктом нельзя.

4. Зерновой кофе

Суточная норма – не более 2 чашек молотого кофе. Всем известно, что кофейные зерна содержат кофеин. А большие дозы кофеина отрицательно сказываются на сердце и сосудах. Также он может вызывать бессонницу и головную боль. Поэтому человека, который выпивает более 3 чашек кофе в сутки, в будущем могут ожидать проблемы со здоровьем.

5. Чайный гриб (комбуча)

Суточная норма – не более 150 мл. Многие считают, что чайный гриб – это освежающий напиток, который можно пить много и часто. Однако специалисты рекомендуют его употреблять, как лечебный напиток. Пить его надо в умеренном количестве и с перерывами. Доза должна составлять не более 150 мл в день.

Медики категорически запрещают пить напиток комбуча при диабете, проблемах с желудочно-кишечным трактом, а также при грибковых заболеваниях. Есть виды чайных грибов, которые содержат плесень и токсические грибки. Чрезмерное их употребление приводит к негативным последствиям.

6. Мускатный орех

Суточная норма – не более 10 гр. Мускатный орех обычно используется в кулинарии и кондитерском производстве в качестве ароматной специи. Однако надо помнить, что эта специя обладает галлюциногенными свойствами. 1 столовая ложка этой приправы может привести к состоянию тревоги, страха и мании преследования. Человек может потерять чувство реальности, а могут быть и более тяжелые последствия.

7. Красная икра

Суточная норма – 25 гр. Безопасная доза – это около пяти чайных ложек или 2-3 бутерброда с икрой за раз. Несмотря на то, что красная икра обладает рядом полезных свойств, злоупотреблять ею диетологи не советуют. В ней содержится много соли, которая задерживает воду в организме и приводит к нарушению обмена веществ. К тому же это довольно калорийная и тяжёлая пища для желудка. Также надо помнить, что икра может нанести вред организму из-за неправильного хранения и добавления всевозможных консервантов – например, уротропин (Е 239), попадая в организм человека, превращается в формальдегид. Он может вызвать серьезные отравления.

8. Вода

Суточная норма – до 3 литров. При огромной пользе воды для человеческого организма, надо помнить о ее рекомендуемом количестве. Дневная потребность взрослого человека в воде – от 1,5 л до 2,5 литров. Избыток воды уменьшает концентрацию натрия и калия в крови, вымывая полезные элементы из организма. А это может привести к водной интоксикации. К тому же количество жидкости желательно ограничивать гипертоникам и диабетикам.

9. Позеленевший картофель

Нельзя употреблять! Клубни картофеля, которые уже проросли и имеют зеленый цвет, содержат токсичное природное соединение – соланин. Оно появляется при неправильном хранении картофеля, как правило под воздействием солнца.

Употребление такого позеленевшего картофеля может привести к отравлению и даже к летальному исходу. Взрослому человеку, чтобы отравиться этим картофелем, надо съесть где-то полкилограмма. Что касается детей – кормить их таким овощем категорически нельзя!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.menslife.com