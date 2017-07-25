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Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс
У «Л/ДНР» есть шансы «не потерять ту часть Украины, с которой мы хотим дружить и взаимодействовать». Об этом в интервью «республиканской» газете рассказал «советник главы ДНР», заместитель командира «отдельного разведовательно-штурмового батальона № 4 ВС ДНР», российский писатель Захар Прилепин.
«Что касается того, что на границе мы получили народ, который вовеки к нам будет настроен враждебно, то в 90-е годы минувшего столетия (и я в том числе, не скрою) делали катастрофические прогнозы в полной уверенности, что вес пропало, и Европа никогда нам не простит Чечню и Дагестан. Ни один из прогнозов не сбылся», – сказал Прилепин.
Он подчеркнул, что «прошли пять-семь лет, и европейцы забыли "ковровые бомбандировки", и живущих в Лондоне "несчастных чеченских эмигрантов", ныне печалящихся о том, что не сделали правильный – в пользу Кадырова – выбор». «Вот то же самое, уверен, будет с Украиной. Человек, находящийся во главе России, просчитывает ситуацию на много ходов вперед, и я уверен, что в данном случае предусмотрены варианты, которые приведут нас к победе», – заключил писатель.
Как ранее сообщалось, в данном интервью Прилепин также утверждал, что содержит свой батальон сам, что имеющиеся в батальоне средства – «это то, что зарабатываю я, как писатель и телеведущий».
Дополнительно он подчеркнул, что огорчен, что бывшие «ополченцы ДНР» распространяют о нем ложную информацию, что якобы он не я является боевым командиром, а все его действия на Донбассе – всего лишь пиар. Прилепин акцентировал, что решение отправиться на Донбасс его личное, он не ставил в известность власти России. И лишь спустя несколько месяцев «Песков (пресс-секретарь президента РФ, – прим.) и другие как-то откомментировали, возможно, зашли к Главному, согласовали».
По его мнению, Россия не пошла на проект «Новороссия» из-за ядерной угрозы со стороны США.
Напомним, Прилепин с 2015 года занимает должность «советника главы ДНР» и с осени 2016 года стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. 16 февраля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Прилепина. Досудебное расследование ведется по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.
Источник Донецкие новости.
Теги: Россия, Донбасс, Европа, прощение
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