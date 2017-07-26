Страшную жатву собирает война на полях

26.07.2017 17:37

В результате военных действий, идущих на Донбассе, под удар попадают и представители профессии, без которой невозможен мир, - аграрии.

Орала - не мечи, но обстановка - фронтовая

17 июля в посёлке Гнутово, расположенном вблизи Мариуполя, в поле, на противотанковой мине подорвался трактор, наехавший колесом на взрывное устройство. В результате взрыва тракторист (1964 г.р.) получил осколочные ранения и ожоги, а у его 23-летнего пассажира врачи диагностировали контузию и шок. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Трактор же выгорел дотла.

Позже пресс-центр штаба АТО сообщил, что трактор «Беларус» местного сельхозпредприятия помогал пиротехническому расчёту Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области проводить работы по очистке территории вблизи линии разграничения сторон от взрывоопасных предметов. В качестве пассажира в тракторе находился сотрудник ГСЧС. Впрочем, эти данные не особо влияют на саму суть происходящего - на взрывном устройстве подорвался представитель самой мирной профессии, получив, к счастью, травмы, не опасные для жизни.

С начала 2017 года только в Донецкой области зафиксировано три случая, когда трактора наезжали на взрывные устройства, в результате чего пострадали четыре человека.

Как отмечают представители ГСКЧ, с началом полевых работ в Приазовье такие трагедии случаются часто. Так,4 мая 2016 года житель Талаковки по просьбе фермера пахал поле в селе Черненко, находящемся возле посёлка Гнутово. Трактор наехал на взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил травму головы. Правоохранители позже сообщили, что пострадавший видел таблички с надписью «Мины», но проигнорировал предупреждения. Свой поступок объяснил тем, что почему-то подумал, что поле уже разминировано…

18 мая 2016 года на неустановленном взрывном устройстве в районе Павлополя подорвался трактор. В нём находились двое мужчин. В результате взрыва один тракторист погиб на месте, второй был госпитализирован…

11 июля 2015 года в поле возле посёлка Талаковка тракторист, выехав косить люцерну, наехал на мину. В результате взрыва 40-летний мужчина получил многочисленные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. У тракториста остались жена и двое маленьких сыновей…

Как отмечается в ГСКЧ, с начала проведения АТО на полях подконтрольной Донетчины подорвалось более десяти тракторов. И это - только официальная статистика.

Жители — заложники ситуации

Как рассказала корреспонденту «Донбасса» жительница посёлка Гнутово, назвавшаяся Ольгой, случаев, когда в полях подрывается сельхозтехника, только возле их посёлка произошло множество.

- В СМИ пишут лишь о самых громких происшествиях, когда есть погибшие, или человек получил серьёзные травмы, - говорит женщина. - Но на самом деле у нас сплошь и рядом происходит подобное. Как весна начинается, так до самой осени с полей звуки взрывов раздаются. Особенно это часто случается в полях возле Гнутово и Талаковки. Наши поля рядом находятся, между нашими посёлками три километра, считай - одно целое. Тут минами буквально каждый шаг утыкан.

- Разминированием никто не занимается,- продолжает Ольга.- Несколько раз вроде были какие-то снайперы, но они ничего толком не сделали. И что можно сделать? Минирование осуществлялось как попало, нет никаких карт, ничего. Мы этих полей, как огня, боимся, стараемся на них ничего не сажать. Но вот люцерну в любом случае сеять приходится, ведь чем-то надо кормить животных зимой. А когда трактористы выезжают косить траву, их жёны молятся всем святым, чтобы супруг домой вернулся живым и невредимым. Потому что отправить мужа в поле - всё равно, что отправить на фронт. И ничего поделать нельзя. И выезжать в поле опасно, и не выезжать невозможно. В наших посёлках практически все живут за счёт хозяйства. Так что мы все оказались заложниками ситуации.

Ещё один житель Гнутово, назвавший себя Иваном Ивановичем, сообщил, что все околицы посёлков «нашпигованы» взрывными устройствами. «Минируют территорию буквально возле домов, возле огородов. Мы просим военных: «Не минируйте здесь, ведь мы тут то и дело ходим, дети бегают». Нам отвечают, что иначе нельзя, что тем самым они нас защищают от возможного наступления боевиков из Коминтерново. Но люди боятся лишний раз за околицу выйти. Наступление то ли будет, то ли нет, а на взрывных устройствах уже сейчас мирные жители подрываются. Мы ходили и на приём к мэру, надеялись, что наша проблема как-то решится, но ничего не изменилось», - посетовал пенсионер.

Реальная угроза - мины

Согласно информации главы посёлков Гнутово и Талаковка Вячеслава Салгакова, сейчас обрабатывается только 550 га из 5 100 га земли, находящейся возле посёлков. Аграрии не работают на большинстве полей из-за мин.

«Я жду от тебя заявок на разминирование ещё большей территории», - с такими словами к Салгакову обратился губернатор Донецкой ВГА Павел Жебривский в ходе встречи с представителями ЕС в Талаковской ОШ № 58.

В ГСЧС отметили, что с июля 2014 года было обезврежено 80 тысяч 606 единиц взрывоопасных предметов. А в Минобороны заявляют, что для полного разминирования территорий Донецкой и Луганской областей нужно 15 лет и 10 миллиардов евро.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, люди подвергаются множеству угроз. «Даже при элементарных случаях выпаса крупного рогатого скота или выхода на поле, на сельскохозяйственные угодья есть риск того, что мирное население может наткнуться на мины», - говорит Мусиенко, добавив, что для того, чтобы свести к минимуму количество несчастных случаев, необходимо принять меры для локализации этих мест, провести обследование территорий, надо, чтобы представители украинской власти побывали в опасных местах. «И только после этого можно ограждать или иным образом предупреждать мирное население», - сказал эксперт.

Своими силами Украина не справится

Согласно данным британской благотворительной и американской некоммерческой организации HALO Trust и Международного Комитета Красного Креста, за время боевых действий (начиная с середины 2014 года) на территории Донецкой и Луганской областей от разрывов мин погибли порядка 250 мирных жителей. При этом ещё 470 человек были ранены, наткнувшись на мины, которые были оставлены военными формированиями обеих сторон конфликта. С декабря 2015 года среди местного населения от противопехотных и противотранспортных мин страдают в среднем около 50 человек в месяц.

По информации HALO Trust, к наиболее опасным участкам Донбасса относятся 15-километровые зоны вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской.

Мины, кассетные боеприпасы, растяжки, самодельные и другие взрывные устройства, оставленные военными вблизи водоёмов и рек, в лесных массивах, лесополосах, посадках и на полях продолжают наносить травмы и увечья мирным гражданам, в том числе, и со смертельным исходом.

Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука, один год активных боевых действий ведёт к десятилетней работе по разминированию. О том, что разминирование Донбасса займёт десятки лет, заявил заместитель координатора проектов ОБСЕ в Украине Джеффри Эрлих.

«Гуманитарное разминирование - это очень тщательный, сложный и длительный процесс. По опыту других конфликтов понятно, что на такое разминирование нужны годы, а то и десятилетия. Например, в Хорватии и через 20 лет после войны разминирование до сих пор продолжается», - сказал Джеффри Эрлих.

Поскольку это дело дорогостоящее, Украине своими силами данную проблему не решить. Помощь в разминировании нашей стране оказывают международные структуры - ОБСЕ, Женевский международный центр гуманитарного разминирования, ЮНИСЕФ. В частности, в рамках проекта ОБСЕ в Украине запущена электронная система ІМСМА, которая позволяет составлять карты потенциально опасных участков и содержит базу данных о разминированных объектах. Представителями НАТО и ОБСЕ была предоставлена техническая помощь в размере миллион евро. На эти средства были закуплены обмундирование и новое оборудование для сапёров и проведено обучение специалистов.

В свою очередь, глава МИД Австрии Себастьян Курц сообщил, что его страна приняла решение о выделении миллиона евро на разминирование Донбасса.

Марина ЛИТВИНОВА.