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Что происходит в партии «За жизнь»

31.07.2017 17:00
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Что происходит в партии «За жизнь»

В СМИ активно обсуждают слухи о том, что партия «За жизнь», которую возглавляют Евгений Мураев и Вадим Рабинович, может расколоться. Так ли это на самом деле и что происходит в партии, разбирались журналисты kp.ua.

Альтернатива Оппозиционному блоку

Летом 2016-го Мураев и Рабинович заявили о прекращении сотрудничества с партией «Оппозиционный блок», во фракции которой они состояли. Позже они объявили о создании собственного проекта «За жизнь».
В Оппоблоке заявили, что это результат сговора перебежчиков с властью с целью раскола оппозиционного электората. В ответ Рабинович и Мураев говорили, что это они настоящая оппозиция.
Правда, с начала существования нового проекта Рабиновича ему был открыт «зелёный» свет сразу по нескольким направлениям. В первую очередь, на многих телеканалах. Некоторые пиар-акции подсвечивались или поддерживались властями. При этом, наблюдатели обращали внимание, что пиар-кампания ведётся не вокруг бренда «За жизнь», а вокруг Рабиновича. Всё это наводило на размышления относительно связей последнего с властью.

На пути раскола

Первые сведения о том, что между Мураевым и Рабиновичем не всё гладко, прошли в политических кругах ещё в начале года. В партии отрицают какой-либо предстоящий разрыв, но слухи звучат всё настойчивее.
Как сказали нам соратники Мураева, основных претензий несколько.
Во-первых, несогласованность всех действий и заявлений Рабиновича с партнёром.
Во-вторых, к Мураеву всё чаще поступает информация о закулисных договорённостях Рабиновича и власти.
В-третьих, серьёзно расходятся взгляды между политиками относительно сотрудничества с другими оппозиционными силами. Мураев, хотя и троллит Оппоблок время от времени, в целом выступает за  координацию и сотрудничество оппозиционных сил и против «внутривидовой» войны.

И примкнувший к ним Кацман

Приближённые к Рабиновичу люди в разговоре с нами также признают конфликт между политиками, но проблем в нём не видят. «Вся партия держится на рейтинге Рабиновича. Мураев, возможно, просто завидует. С ним или без него, но мы будем идти вперёд», - сказал представитель окружения политика. По его словам, в случае ухода Мураева, усилятся публичные позиции пиар-менеджмера Рабиновича Владимира Кацмана, который, скорее всего, и станет реальным «лицом №2» партии.



Теги: партия, Вадим Рабинович, раскол
 
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