Все рубрики раздела
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Польза мёда сильно преувеличена07:21
- «Вона» працюе?22:37
- Вкладай свідомо: як обрати "економне" житло на вторинному ринку22:10
Что происходит в партии «За жизнь»
В СМИ активно обсуждают слухи о том, что партия «За жизнь», которую возглавляют Евгений Мураев и Вадим Рабинович, может расколоться. Так ли это на самом деле и что происходит в партии, разбирались журналисты kp.ua.
Альтернатива Оппозиционному блоку
Летом 2016-го Мураев и Рабинович заявили о прекращении сотрудничества с партией «Оппозиционный блок», во фракции которой они состояли. Позже они объявили о создании собственного проекта «За жизнь».
В Оппоблоке заявили, что это результат сговора перебежчиков с властью с целью раскола оппозиционного электората. В ответ Рабинович и Мураев говорили, что это они настоящая оппозиция.
Правда, с начала существования нового проекта Рабиновича ему был открыт «зелёный» свет сразу по нескольким направлениям. В первую очередь, на многих телеканалах. Некоторые пиар-акции подсвечивались или поддерживались властями. При этом, наблюдатели обращали внимание, что пиар-кампания ведётся не вокруг бренда «За жизнь», а вокруг Рабиновича. Всё это наводило на размышления относительно связей последнего с властью.
На пути раскола
Первые сведения о том, что между Мураевым и Рабиновичем не всё гладко, прошли в политических кругах ещё в начале года. В партии отрицают какой-либо предстоящий разрыв, но слухи звучат всё настойчивее.
Как сказали нам соратники Мураева, основных претензий несколько.
Во-первых, несогласованность всех действий и заявлений Рабиновича с партнёром.
Во-вторых, к Мураеву всё чаще поступает информация о закулисных договорённостях Рабиновича и власти.
В-третьих, серьёзно расходятся взгляды между политиками относительно сотрудничества с другими оппозиционными силами. Мураев, хотя и троллит Оппоблок время от времени, в целом выступает за координацию и сотрудничество оппозиционных сил и против «внутривидовой» войны.
И примкнувший к ним Кацман
Приближённые к Рабиновичу люди в разговоре с нами также признают конфликт между политиками, но проблем в нём не видят. «Вся партия держится на рейтинге Рабиновича. Мураев, возможно, просто завидует. С ним или без него, но мы будем идти вперёд», - сказал представитель окружения политика. По его словам, в случае ухода Мураева, усилятся публичные позиции пиар-менеджмера Рабиновича Владимира Кацмана, который, скорее всего, и станет реальным «лицом №2» партии.
Теги: партия, Вадим Рабинович, раскол
- Власть в столице Исландии "захватил" комик
- Оппозиция и партия власти сели за круглый стол "Донбасса"
- В стране создается три правительства. Пока...
- Рада разрешила партиям не обнародовать свои доходы
- На парламентских выборах в Польше лидирует партия Туска
- Главные неудачники избирательной кампании-2012
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- В СБУ заявили, что боевики стали брать в плен украинцев, навещающих родственников в "ДНР"15:05
- За отказ ехать в Мариуполь “динамовцам” пригрозили техническим поражением14:30
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- Ситуация на КПВВ: небольшие очереди - на «Гнутово» и на «Новотроицком»10:23
- В зоне АТО снова горячо: ранены четверо бойцов ВСУ10:00
- В Покровске задержали мопедиста с огромным пакетом конопли21:51
- БОЕВИК «ДНР», УБИВШИЙ ШКОЛЬНИКА ИЗ КРАМАТОРСКА, ВЫШЕЛ ИЗ КРЫМСКОГО СИЗО19:50
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- В августе украинцев ожидает мини-отпуск16:35
- Експерт розповів про катастрофічну ситуацію з боєприпасами в Україні16:30
- С Первого канала со скандалом ушел Андрей Малахов16:15
- Первые подробности расстрела в центре Ивано-Франковска (видео)16:02
- В Харькове ребенок застрял в стиральной машине15:45
- Раскрыта схема, как показать на границе ЕС свою состоятельность15:32
- Путин слетал в Финляндию за выпивкой15:25
- У Саакашвілі розповіли, через яку справу у Грузії його позбавили українського громадянства15:17
- В СБУ заявили, что боевики стали брать в плен украинцев, навещающих родственников в "ДНР"15:05
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Польза мёда сильно преувеличена07:21
- «Вона» працюе?22:37
- Вкладай свідомо: як обрати "економне" житло на вторинному ринку22:10
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности