Як справитись з поганим запахом ніг?

31.07.2017 22:48

Неприємний запах ніг - це результат життєдіяльності бактерій, які дуже швидко розмножуються в теплому і вологому середовищі. Як перешкодити цьому - читайте у "Країні Здоров'я"

Сода, сіль і оцет - для того, щоб бактеріям життя медом не здавалася. Створіть для бактерій нестерпні умови існування.

Робіть содові протирання: в склянці гарячої води розчиніть одну чайну ложку соди (звичайної харчової). Цим розчином за допомогою ватного тампона протирайте ступні і області між пальцями ніг вранці і ввечері.



Робіть оцтові ванночки: 1 літр столового 9% оцту потрібно нагріти до такої максимальної температури, яку ви зможете витерпіти. Підігрітий оцет вилити в тазик. Таз повинен бути такого діаметру, щоб і дві ступні влазило, і покривало їх цілком. Поставити ноги в таз і тримати близько 20 хвилин. Після оцтової ванночки слід відтерти пемзою всю відлущені шкіру на ступнях, а потім сполоснути і насухо витерти ноги. Взуття, яка вже встигла просочитися неприємним запахом, зсередини теж обробляється 9% розчином оцту. Після кількох таких процедур неприємний запах зникне.



Робіть контрастні ванночки. Якщо вам ніколи возитися з різними розчинами, або немає під рукою потрібного інгредієнта, або вам просто-напросто лінь, то поробіть для ніг звичайні контрастні ванночки. Вони допоможуть зменшити потік крові до ніг і, як наслідок, зменшити їх пітливість.