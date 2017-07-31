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Как изменить свой характер? 7 советов
Каждый когда-то слышал в свой адрес: «у тебя ужасный характер, нужно с этим что-то делать». Но ведь совершенных людей не бывает, у каждого свое понятие совершенства. И характер – именно та черта, которая дает индивидуальность. Изменение характера в «лучшую сторону» - понятие относительное. Для кого-то стать лучше означает пойти работать волонтером в приют для животных, а для кого-то – начать постигать философию Дао. Так что же нужно сделать для того, чтобы изменить себя, и побороть не самые лучшие стороны характера?
Из чего складывается характер?
Генетическая закладка характерных черт составляет всего лишь 5-7%, все остальное – приобретенное:
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Интересы. С возрастом они меняются, и это нормально. В детстве можно любить пожарных и их работу, в юности – увлекаться геологией и игрой на барабанах, в зрелом возрасте – футбол или вязание.
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Круг общения. От него очень многое зависит. Если иметь друга – коллекционера шарфов, то с вероятностью более 70% есть возможность увлечься тем же.
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Ареал обитания. Под этим «животным» понятием имеется ввиду место проживания и культурные ценности. От менталитета характер зависит также, как и от интересов.
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Воспитание. Родители зачастую сами того не замечая, прививают нужные или ненужные черты, которые весьма трудно потом изменить в себе.
Что делать для изменения характера?
Изменения – всегда огромная работа над собой. И чтобы достичь внутреннего удовлетворения от результатов этой работы, следует хорошо потрудиться, не оглядывая на кого-либо.
С чего начать?
1. Образец для подражания. Лучше, если это будет какая-то известная личность, не уличенная в аморальном или некультурном поведении. Постараться держаться так же общительно, и стараться улыбаться в ответ даже на оскорбления.
2. Система. Следует разобраться, а что конкретно нужно менять? Выписать на листок именно те черты характера, над которыми нужно поработать. И начинать с самого малого: не коммуникабельный – стараться больше проводить время с людьми; трудно управлять собой – меньше подвергать себя стрессам, и больше отдыхать.
3. Контроль. Это очень важный шаг. Прежде чем, что-то сказать, стоит мысленно досчитать до пяти, и только потом открывать рот. Ведь в большинстве случаев «язык быстрее мозга», и эффект от «ляпнуть, не подумав», может привести к неприятным последствиям.
4. Найти двойника. Стоит начать общаться с таким же человеком. Только взглянув на себя со стороны, можно понять, что конкретно в себе не устраивает. И усердно начинать работу над собой.
5. Добро. Помощь другим может приносить удовольствие. Например, накормленная бездомная собака в благодарность лизнет руку или проводит до дома – уже приятно. Искреннее «спасибо» от переведенной через дорогу бабушки может поднять настроение на весь день.
6. Завести дневник. Записывать в него каждый день поэтапно. Не просто «встал, поел, поехал на работу», а именно те моменты, которые связаны с окружением. Какое было чувство, когда коллега попросил подменить его на полчаса? Не было ли ему ответом «еще чего»? Были ли раздумья перед тем, как ответить ему согласием или отказом?
7. Привычка. Есть весьма эффективный метод – жесткая резинка на руку на 21 день. Каждый раз при высказывании негативной эмоции хлопать резинкой по руке. На четвертый раз резинка перевешивается на другую руку, и работа над собой начинается заново. Конечно, может выработаться условный рефлекс хлопать себя, но это скоро пройдет.
Работа над собой – трудоемкое занятие, но при желании человек может абсолютно все, главное – только захотеть.
Ирина, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, советы, характер
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