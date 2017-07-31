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КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ

31.07.2017 12:00
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КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ

Последнее время пирсинг стал достаточно популярным. Но очень часто желание сделать свое тело более привлекательным, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. 

Самый главный риск - это заражение крови. Инфекцию можно занести, если плохо простерилизовать инструменты, не сменить перчатки или проводить операцию в домашних условиях. 

Таким же образом можно заразиться ВИЧ или гепатитом. В Европе те, у кого есть пирсинг, не могут сдавать кровь. 

Аллергическая реакция может проявиться в зуде и покраснении, а иногда и возникновении волдырей. Если вы заметили что-то подобное, то украшение стоит вынуть как можно быстрее. Кстати, если у вас украшение из драгоценных металлов, то это не спасет вас от аллергии. 

Из-за пирсинга могут также возникать и келлоидные рубцы. Если у вас плохо заживают раны, то от пирсинга лучше воздержаться. 

Массажисты и специалисты по акупунктуре считают, что пирсинг может нарушить важные процессы, которые происходят в организме.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, пирсинг, советы
 
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