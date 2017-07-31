Почему чай в пакетиках в разы хуже листового

31.07.2017 09:18

Кто станет спорить, что пакетированный чай – это крайне удобно? Достаточно бросить пакетик в чашку, залить кипятком – и пару минут спустя бодрящий напиток готов! Между тем, кто-то с удовольствием пьет такой чай, а кто-то принципиально заваривает лишь листовой, поскольку пакетированный вреден для здоровья. А как на самом деле?

Чайный мусор

Давайте начнем с того, что представляет собой пакетированный чай по составу. Противники такого чая утверждают, что это – «чайная пыль» или «чайный мусор». И они недалеки от истины, если речь идет о дешевом пакетированном чае.

Срок годности высушенных растений составляет 2-3 года. Но на упаковке стоит дата расфасовки, а не сбора чая. Листья чая могут несколько лет пролежать на складе и только потом попасть в пакетики. А вот листовой чай после сбора сразу же упаковывают и отправляют в продажу, и по вкусу вы сразу определите, свежий он или нет.

Но нередко то, что лежит в пакетиках, это даже не настоящий чай, а крошка, которая обсыпается во время обжарки листьев и уже утратила свои вкусовые качества и полезные свойства. К ней для увеличения веса могут быть добавлены пыль от перемолотых трав и листьев тех или иных растений.

Между прочим, очень часто в таком сырье содержатся афлатоксины — продукты жизнедеятельности грибков, разрушительно влияющие на печень. Они попадают в продукт при неправильном хранении.

Нередко мы завариваем пакетик по второму и по третьему разу. Но при повторном заваривании чай не только теряет полезные свойства – он начинает выделять токсины!

Ароматизаторы и консерванты

Многие любят ароматизированные чаи. Но в дешевый чай добавляют химические ароматизаторы часто не с самым приятным запахом. При этом «аромат» маскирует непрезентабельные запах и вкус чайных отходов.

Иногда на упаковке написано, что чай содержит натуральные сушеные кусочки фруктов. Однако это тоже отходы, только уже фруктового производства.

В недорогие пакетированные чаи часто добавляют красители и консерванты. А это – прямой вред здоровью: они могут вызвать аллергическую реакцию и даже пищевое отравление.

Фтор

Еще одна страшилка для любителей пакетированного чая – фтористые соединения. Американские ученые доказали их вред для здоровья. Если, выпив чаю из пакетика, вы вдруг ощутили сильную слабость и боль в суставах, значит, в напитке содержится фтор. Если употреблять такой чай долгое время, это ведет к остеопорозу, проблемам с зубной эмалью, патологиям позвоночника и почек.

Узнать, есть ли в чае фтор, легко: если после выпитого чая на зубах остается желтый налет, то вы в группе риска! Кстати, ежедневная норма фтора для здорового человека составляет 4 миллиграмма. А в одном пакетике чая может содержаться более 6 миллиграммов фтора! Особенно много его в просроченной чайной крошке.

Бумага для пакетиков

Опасность представляют и сами пакетики, вернее, их состав. Дело в том, что пакетики для чая изготавливают чаще всего из специальной фильтровальной бумаги, которая защищает их от влаги и случайных разрывов. Примерно на 10% она состоит из волокон абаки, на 25% — из термопластического волокна, и около 70% составляют древесные вещества. И все это может попасть в сам напиток и в наш организм!

Таким образом, в лучшем случае в пакетике дешевого чая содержится чайная крошка, которая совершенно бесполезна для здоровья и в Китае стоит примерно доллар за килограмм (а у нас – в среднем доллар за упаковку). А в худшем – вредные вещества, которые губительно отразятся на нашем здоровье.

Какой чай выбрать?

Правда, сторонники пакетированного чая утверждают, что и листовой чай может оказаться недоброкачественным. К тому же, если говорить о дорогом пакетированном чае, то он обычно качественный, а для изготовления пакетиков его производители используют не бумагу, а ткань – искусственный шелк, кукурузный нейлон или крахмал. Такие пакетики бывают круглыми или с двойным дном и содержат более 3 тысяч микроотверстий, чтобы чай лучше заваривался. Самые добросовестные производители помещают чайные пакетики в герметически закрытые полиэтиленовые упаковки, что способствует защите продукта от попадания прямых солнечных лучей, высыхания или влажности.

В общем, советуют знатоки, независимо от того, какой именно чай вы предпочитаете – листовой или пакетированный, покупайте чаи подороже и пейте этот напиток не более пяти раз в день (пожилым людям и беременным женщинам рекомендуется употреблять чай не более трех раз в день). Так вы будете меньше рисковать своим здоровьем!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на medportal.su