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Польза мёда сильно преувеличена
Многие считают, что мед это безусловно полезный для здоровья продукт, который укрепляет иммунитет и даже продлевает жизнь. На самом деле, в этом утверждении очень мало правды. Американские ученые давно это доказали.
«Полезный» состав меда
За исследование меда несколько лет назад взялась группа ученых университета штата Колорадо в Денвере. Среди них: Кристофер Ривард, Такиши Ишимото, Шиниширо Инаба (Отделение заболеваний почек и гипертонической болезни), Дэвид Орлицкий (Отделение патологии), Элиза С. Тюки (Отделение основных репродуктивных наук) и др. Результаты их исследований были опубликованы 10 сентября 2013 года в журнале «Nature Communications».
Эта группа специалистов установила, что 100 грамм меда содержит 35,75 г глюкозы (декстрозы) и 40,94 г фруктозы. Эти ингредиенты составляют 75 % всего состава меда. При этом хваленых минералов и витаминов в нем всего 5% от суточной дозы человека. В сто раз больше полезных веществ содержат обычные крупы, бобовые и свежие овощи: гречка, чечевица, фасоль, перловка, горох, болгарский перец и пр.
Мед ведет к ожирению, сахарному диабету и инфаркту
Из незаслуженно расхваленного «полезного» состава столь любимого российским потребителем пчелиного продукта остается, главным образом, те самые фруктоза и глюкоза. В той же чечевице их в целом 0,27 г на 100 г продукта. Чем же опасны эти вещества для нашего организма?
Мед обладает очень высоким гликемическим индексом (60-87). При этом нормой является индекс не выше 40. Потребление продуктов с индексом, выше этого показателя, — прямой путь к ожирению. Сахар, который составляет 82,12 г на 100 г меда, в пищеварительной системе человека расщепляется на глюкозу и фруктозу, провоцируя повышение уровня сахара в крови.
Хроническое употребление в пищу такого количества фруктозы, как и самого продукта с настолько высоким гликемическим индексом приводит к метаболическим нарушениям и инсулинорезистентности. Это первые предвестники сахарного диабета. Помимо этой страшной болезни мед провоцирует атеросклероз, инфаркты и инсульты, поскольку способствует образованию холестериновых бляшек, закупоривающих сосуды.
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, здоровье, польза, вред, мед, советы
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