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Солодкий продукт, що уповільнює старіння
а словами вчених, в цьому продукті містяться речовини, які запобігають появі зморшок, викликаних впливом на шкіру ультрафіолетових променів. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Крім того, на думку фахівців, шоколад може знизити ризик виникнення раку шкіри. Однак подібною властивістю володіє виключно темний шоколад, який містить велику кількість антиоксидантів та інших корисних речовин, тоді як його побратим, молочний, таких проблем вирішити не здатний.
Як вдалося з'ясувати дослідникам, унікальні речовини містяться в какао-бобах та інших інгредієнтах, з яких виробляється шоколад. Ці самі речовини захищають організм від вільних радикалів, які накопичуються в організмі і ушкоджують його клітини. Раніше багато вчених говорили про те, що темний шоколад здатний запобігти раку кісток, утворення тромбів, а також на 70% зменшити смертність від серцево-судинних захворювань.
Останнє з дослідження довело, що цей десерт здатний запобігти прояві видимих ознак старіння. У ході експериментів група британських вчених оглянула 30 здорових людей середнього віку, серед яких було 22 жінки від 42 років. Протягом трьох місяців всі випробовувані отримували по 20 грамів темного шоколаду на день і щодня загоряли в солярії.
Результати показали, що темний шоколад має дивовижні властивості і допомагати шкірі протистояти шкідливому впливу сонячних променів. Причому необхідна для цього щоденна доза зовсім не велика, тому її можуть дозволити собі навіть ті, хто дотримується суворої дієти.
"Наше дослідження довело, що шоколад, дійсно, захищає шкіру від старіння і від UV-променів. Основний механізм полягає в активності антиоксидантів і речовин, що володіють анти-запальним ефектом", - розповів один з авторів відкриття.
Теги: Донбасс, здоровье, шоколад, морщины, советы, старение
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