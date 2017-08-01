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Явление из остановки или чехословацкий цирк и варьете
На бывшей остановке автобуса "А", что на Промышленной дороге, миру явилась афиша аж 1980 года. В своё время она попала между облицовочной плиткой и стеной, как между двумя ломтиками хлеба сэндвича, где чувствовала себя вполне комфортно и довольно не плохо сохранилась до наших дней. Итак, что же там. А это гастроли цирка и варьете из Праги (Чехословакия).
Константиновка. По 7 сентября 1980 года. Впервые в СССР гастроли чехословацкого цирка и варьете. Прага. Большая разнообразная программа в двух отделениях. В программе дрессированные индийские слоны, конное ревю, ... медведи на мотоциклах, воздушный ... эквилибристы на вольно стоящих лестницах, акробаты прыгуны, групповые жонглёры ... и другие номера. Весь вечер на манеже популярные Зденка, Пипино и Пипито. Начало представлений в субботу и воскресенье. 11-30, 15-00, 19-00 час., в остальные дни 16-00, 19-00 час. Билеты продаются в кассах цирка. Представления проводятся в современном крытом Итальянском цирке-шапито. Принимаются коллективные заявки.
Такой вот привет из прошлого.
Источник Знамя индустрии
Теги: Донбасс, цирк, остановка, гастроли
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- Когда хоронят людей12:43
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