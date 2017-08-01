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Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем

01.08.2017 18:51
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Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем

Солистка группы "Неангелы" Слава Каминская, поломав стереотипы об отдыхе известных лиц, выбрала лето на Азовском побережье.
Фотографиями приазовского курорта она с удовольствием поделилась со своими подписчиками в Instagram.
Для отдыха с детьми Леоном и Лаурой она выбрала пансионат в поселке Юрьевка. Днем наслаждается отдыхом на море. Уже оценила, как лежать на подстилке и есть вареную кукурузу. Вечером выезжают с детьми в соседний поселок Урзуф, где больше развлечений.
На отдыхе Слава успела выступить перед узким кругом зрителей, а аккомпанировал ей на баяне известный мариупольский шансонье Владимир Бажиновский. "А как вам такой Сережа? Это шедевр! Владимир Бажиновский! Спасибо",- прокомментировала Слава после того, как спела известный хит. К слову, Слава родилась в Одессе, но каждое лето отдыхала в Мариуполе, к тому же крестные родители ее детей также из Мариуполя.
"Каждый раз, когда я приезжаю в Мариуполь, обязательно посещаю место, где прошло мое детство. Традиция своего рода. Теперь на месте дома бабушки и дедушки одна трава. Сегодня Леон пробежал по дороге, где были впервые сбиты коленки его мамы, а у меня слезы. Детство - это неизлечимо", - написала Слава у себя в Instagram.
Источник 0629.



Теги: Донбасс, отдых, неАнгелы, певица
 
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