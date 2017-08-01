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В каком возрасте борьба за красоту становится опасна для жизни
Лаборантка стоит стонет, жалуется - локоть повредила. Рука почти не двигается. Вторая рядом - слушает, сочувствует.
- Да вот, говорит первая, полезла на шведскую стенку, хотела пресс покачать, свалилась, повредила локоть.
Вот скажите, девушки, кому за 50, вы понимаете, что в вашем возрасте борьба за красоту становится элементарно опасна для жизни? Локоть она повредила. А могла вообще шею свернуть.
А главное ради чего?
Пресс после пятидесяти, мать троих детей, муж алкаш и дегенерат, хозяйство, куры, работа в говне - нахуя вам пресс? Ну даже если он внезапно у вас появится, что дальше? Что с этим прессом делать? Какое функциональное применение этой неземной красоте, доставшейся с риском для жизни? Любовника заведет? Вряд ли. Он ей и по молодости нахрен не был нужен - не до него ей было, потому что куры и гуси и дети и вообще.
На пляже блеснуть фигурой? Кому после пятидесяти твоя фигура нужна с таким лицом?
Но нет. Я знаю, рука завтра заживет и она опять на стенку полезет. Как пить дать полезет. Пресс качать. Красоту догонять.
Женщины.
Источник pokolenie-x.com
Теги: Донбасс, красота, опасность, борьба
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