В Белом доме объяснили, почему Трамп еще не утвердил новые санкции против России

02.08.2017 11:21

В Белом доме уверяют, что президент США Дональд Трамп собирается подписать законопроект о санкциях против России, но сейчас нужно проработать юридические вопросы, касающиеся санкций, прежде чем он это сделает.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Непонятно, какими могут быть эти юридические вопросы, но санкции были приняты с формулировкой, которая ограничивает возможность Трампа вносить изменения в санкции.

«Ничто его не останавливает», — сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, когда ее спросили о задержке подписания законопроекта.

«Есть процесс рассмотрения, юридический процесс. Они проходят через это. Он подпишет законопроект, и мы сообщим вам об этом», — добавила она.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп очень скоро подпишет законопроект о введении новых санкций в отношении России.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

Ранее Тиллерсон опубликовал послание, в котором пояснил, что введение новых антироссийских санкций означает желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. Также дипломат выразил надежду на сотрудничество «по крупным глобальным вопросам» между странами, отметив, что благодаря этому санкции не понадобятся

Источник Факты