Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России

02.08.2017 09:27

России придется вернуть Крым с извинениями, а из Донбасса тихо вывести "ихтамнетов".

Об этом на своей странице в Facebook заявил писатель, журналист и блогер Павло Бондаренко.

"Ну, што, товарищи "мыжебратья".

Вчера Путин подписал закон об объединении остатков Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Сегодня Трамп подписал закон о введении глобальных санкций против России, а Канада ввела зону свободной торговли с Украиной.

Символичненько так.

Чего-то уже не слышно ни хохота "Искандеров", ни дурных вопросов типа "И чего вы там наскакали - на своем Майдане?"

Крым придется вернуть - с извинениями. С Донбасса тихо вывести "ихтамнетов" и убрать за собой - имеется в виду всю местную и заезжую шваль. Украинцам они нафиг не нужны - слишком накладно их кормить в "зонах".

Ну и само собой - репарации. А вы как думали? Спионерить чужое и не отвечать? Миллиардиков 40-45 приготовьте. Родственникам убитых вами пассажиров "Боинга" - отдельно. По 10 лямов за каждого. Не рублишек, конечно.

О персональных исках в международные судебные инстанции пострадавших от ваших казачков, кадыровцев, жириновцев, неонацистов к государству Российская Федерация пока не буду. Там платить и платить. Годами. Германия вон до сих пор платит за преступления бравых хлопцев в черных мундирах.

Што? Денег нету?

Кого волнует ваше горе? Меньше надо было тряпки с "Искандерами" напяливать, кукиши в сторону США тыкать и с автоматами через нашу границу шоркаться.

Так шо вы там держитесь...

P.S. Приношу свои извинения за ненамеренное введение в заблуждение. Закон Трампом ПОКА не подписан. Просто сегодня вице-президент США объявил о его скором и неприменном подписании. В "Интерфаксе" работают такие "профи", что уже нормально с аглицкого перевести не в состоянии", - говорится в сообщении.

Источник Трибун.