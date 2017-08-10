Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе

10.08.2017 16:11

Две потенциальные громады ждут назначения первых выборов

Реформа децентрализации на Донбассе движется медленно. В нашем регионе действуют только семь объединенных территориальных громад из 39, предусмотренным перспективным планом развития территории.

Недавно на своей странице в Фейсбук Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко опубликовал информацию о том, что первых выборов ждут 250 ОТГ. Скоро местные советы появятся в громадах Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях.

На рассмотрении ЦИК нет ни одного обращения от ОГА относительного назначения выборов в громадах Донецкой области.

В нашем регионе, как считает региональный консультант по организационным вопросам в Донецкой области Ассоциации городов Украины Александр Меланченко, тормозится создание ОТГ.

- В регионе есть две потенциальные громады, готовые идти в свободное плавание, - комментирует Александр Иванович. – Речь идет о Святогорской и Звановской (Бахмутский район). Как известно, в Святогорске сейчас наблюдается кризис власти, из-за чего нет никаких шагов по дальнейшему объединению города с расположенными рядом селами. В селе Звановка, которая находится на территории Бахмутского района, другая ситуация. Это село имеет уникальную историю – там живут переселенные из Западной Украины бойки и лемки. Представители этих народностей хотят создать свою ОТГ. Однако их громада, как считают творцы реформы децентрализации, слишком малочисленная (хотят объединиться всего два села Звановка и Верхнекаменка, общая численность чуть больше трех тысяч), и не сможет выжить самостоятельно. Вот поэтому уже несколько месяцев эти населенные пункты не могут начать процесс добровольного объединения.

Источник Знамя индустрии