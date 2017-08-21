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Как бросить курить? Простые и действенные решения
Многие чувствуют, насколько они бессильны против ужасной привычки - курения.… Но действительно ли так тяжело бросить курить? Нет. С этой привычкой можно и нужно бороться. И любой может сказать раз и навсегда табаку - нет!
Как известно, сила воли у каждого своя, но сила воли никак не связана с нижеизложенным методом бросить курить. Этот метод, основан на здравом смысле, соответственно, чтобы перестать курить, надо иметь лишь здравый рассудок. И все. Остальное второстепенно.
Я не буду писать о вреде табака. Со всеми жуткими последствиями курения знаком, практически каждый мало-мальски грамотный человек. И в 21 веке не знать разрушительные свойства этой чудовищной привычки, по меньшей мере, стыдно.
Методика, предельно проста, и базируется она на психологии. То есть никаких препаратов принимать не нужно, не надо посещать абсолютно никаких сеансов психо-гипнозов.
Итак, что надо для того, чтобы быстро забыть курение?
Подумать. Сесть и хорошенько подумать. Это не сложно, тем более, что думать полезно. Необходимо вспомнить, как и при каких обстоятельствах, вы начали курить, зачем вы это сделали, и почему продолжаете курить.
Возьмите лист чистой бумаги, формата А4 и разделите его на 2 части. В левом столбце вы будете писать плюсы курения, а в правом преимущества “не курения”. Подумайте, о том, как вы забираете сами у себя минуты жизни, с каждой новой сигаретой, и какую страшную болезнь получите в 30-45 лет. Какое наследство вы дадите своим детям, если вообще сможете их произвести на свет. О том, что у вас старческая отдышка, каждый раз поднимаясь на 2-3 этаж при том, что вам 20-30 лет. Подумайте о ваших желтых зубах, о жутком запахе изо рта и от одежды…
Возьмите калькулятор и прикиньте, сколько денег вы отдаете богатым дядям, которые наживаются на здоровье и слабости таких людей как мы. Если вы в день выкуриваете по одной пачке сигарет, то несложно подсчитать, сколько вы тратите денег в месяц, в год, добровольно убивая себя, и обогащая производителей табачных изделий. Те деньги, которые вы выкурите в год, к примеру, можете разместить в банк под проценты, и через год купить суперсовременный компьютер. А табачные магнаты, на доходы от продаж сигарет, покупают яхты и острова…
Вообще, почему вы курите?
Поразительно, но многие скажут, что они делают это из толерантности, то есть потому, большинство курят. В школе, в вузах, на работе, мы программируемся на «стадные» привычки - а то буду «не как все», или «если все - то и я». А ведь у нас у каждого своя голова на плечах, и просто необходимо начать думать ею.
Если вы все еще курите, не бросайте курить, просто остановитесь на минутку, и подумайте - кого вы любите: себя, своих близких и друзей, или людей, которые ведут здоровый образ жизни, при этом купаясь в роскоши, которую заработали на вашем здоровье. И сделайте выбор, раз и навсегда: Курить, не курить!
Разумеется, вот так все сразу бросить курить вряд ли получится. Организм, привыкший получать свою дозу никотина, просто взбунтуется. Но поймите - надо не искать повод и случай что бы покурить, а наоборот! Надо искать повод и случай что бы не курить! Тогда вы постепенно будете сокращать число выкуренных сигарет изо дня в день и постепенно откажетесь от них вовсе.
Ура, вы попытались бросить курить. Но если вам все-таки тяжело без заветной сигаретки - тогда займитесь спортом, если вы плаваете, тогда тренируйтесь каждый день, чтобы мысли и желания, связанные с «куревом», выходили из вас в процессе тренировок. Если вы любите бегать, тогда усильте ваши тренировки, а на деньги, которые вы бы могли потрать на сигареты - купите что-нибудь вкусненькое и полезное. Или хотя бы хорошие кроссовки, наконец, которые раньше просто не могли себе позволить.
Игорь, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, здоровье, курение, вред, советы
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