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Вы все еще хотите в Европу? Блогер на простом примере показал разницу между Украиной и ЕС
В Европе общественный порядок и законопослушность людей поддерживается за счет больших штрафов, которые для многих украинцев покажутся просто шокирующими. Особенно ярко это заметно на примере штрафов ПДД.
Такое мнение высказал в блоге на "Обозревателе" кандидат экономических наук Владимир Рогач, проживающий в Испании.
Блогер привел перечень штрафов за дорожные нарушения, которые коренное население Испании "практически не допускает", поскольку их отучили.
"Вождение машины в Испании во вьетнамках облегчит ваш кошелек на 80 евро. Ну, а если совсем босиком, то тоже 80 евро. Без рубашки, с обнаженным торсом, за рулем, не беда - тоже 80. Если очень пить хочется, но вы ведете машину, то сразу отложите на это 100 евро. И мороженное за рулем – тоже обойдется нам всего в 100 евро", - пишет Рогач.
Кроме того, разговор по мобильному в Испании обойдется водителю в 150 евро.
"С ремнями безопасности вообще все просто. По 150 евро штрафа каждый пассажир платит за себя. Водитель платит штраф только за себя и за несовершеннолетних. Сзади быть пристегнутым не менее важно, чем впереди. Кстати, если в машину нас втиснулось больше положенного (ну, ехать очень надо было…), то за каждого лишнего по 80 евро приготовить придется", - сообщил он.
Блогер также перечислил "нарушения, которые для Украины и нарушениями назвать как-то несподручно".
Выставить в окно локоть, руку или плечо – "80 евро всего на всего".
А выбросить окурок в окно, так вообще чепуха – 200 евро + лишение 4 баллов. (А всего водитель имеет 6 и заполучить новые баллы, ой какая проблема - полная пересдача…)
"А этот штраф специально для водителей старых "Запорожцев" (откуда они только в Испании про них знают?) - вождение машины в шапке, натянутой на уши – 80 евро…. Ну и что, что холодно в машине и печка не работает. Забыли права дома – 10 евро всего на всего… А вот такой штраф, наверное, специально для наших граждан. Если пассажир на соседнем с водителем сиденье задрал ноги вверх к стеклу, то езда с таким удовольствием стоит 100 евро. Дальше вообще мрак, представляете за что штраф: буксировка неприспособленным автосредством - 300 евро", - перечислил Рогач.
Также, по его словам, "с торчащими из багажника досками и прочим хламом, поездка на дачу обойдется нам в дополнительные 200 евро".
"Не хотел огорчать, но последний пункт, может отбить охоту большей части автолюбителей жить в цивилизованной европейской стране… Мойка машины на даче, возле дома, даже в собственном дворе! До 3000 евро. А как вы хотите. Ливневые стоки не проходят очистки. Любите природу на самом деле, а не на словах. Да, и еще - небольшой момент - для того, чтобы мы получили штраф, вовсе не обязательно все это делать при полицейском. Помощь населения поощряется и финансово в том числе. Часть вашего штрафа станет подспорьем для пенсии бабушки, которая живет по соседству..." – пояснил он.
"Сравните со своими действиями на дорогах. Готовы ли вы к таким жестким мерам? К езде по таким правилам?... Ну, а как иначе приучить нас к порядку? Или, ну его этот порядок с демократией? Лучше мыть машину спокойно со шланга возле дома?" – задается вопросом блогер
Теги: Донбасс, закон, Европа, штраф
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