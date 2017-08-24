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Почему звенит в ушах и голове?
Вокруг тишина, а в ушах постоянно что-то шумит и свистит? Сначала это не мешало жить, но звон в ушах и голове нарастает и все внимание сосредоточивается только на выяснении причины этого шума? Нет сил терпеть шум в голове? Начинается депрессия и жизнь стает невыносимой?
Наличие таких мыслей объясняется развитием тиннитуса, как симптома множества болезней, которые может выявить только полноценная диагностика и врачебное наблюдение. Даже при малейшем шуме в ушах или голове стоит сразу обратиться к ЛОР-врачу, чтобы провести диагностику.
Что такое тиннитус: симптом или заболевание
Специалисты говорят, что отдельно звон в ушах и голове не может быть заболеванием, это скорее всего первоначальный симптом, свидетельствующий о конкретном заболевании. Шум в ушах в медицинской литературе называют тиннитус. Он может носить субъективный или объективный характер. Объективный шум в ушах и голове слышит не только пациент, но и врач при обследовании. Субъективный звон не может никто услышать, это звук внутри головы, может быть из-за нарушения кровообращения и других процессов в головном мозге. На самом деле, больше чем 50% человечества может слышать время от времени шум в ушах, который потом проходит или возвращается снова с большой силой. Звон может быть только в одном ухе, или в обоих, а также может ощущаться шум в голове. Тиннитус может возрастать и доставлять максимального дискомфорта, что ведет к стрессу, головным болям, депрессии, даже сумасшествию. Этот звон может описываться как монотонный звук или из разряда сложных: свист, жужжание, шелест, хрип, звон колокольчика, морской прибой, журчание, порхание крыльев, музыка.
К чему ведет звон в ушах и голове
Существует ряд причин, которые могут вызывать появление шума и звона в голове и ушах:
- кровоток приобретает турбулентный характер: при сужении сосудов кровь с трудом проходит сквозь препятствие, что приводит к повышению артериального давления (причина: наличие холестериновых бляшек);
- нарушение работы передачи нервных импульсов в ушном канале, что снижает слух и может казаться, что присутствуют другие звуки, кроме внешних;
- нарушение функционирования вестибулярного аппарата, поэтому шум может появляться при поворотах тела;
- сбои в работе сердочно-сосудистой системы провоцируют гипоксию мозга, и как следствие возникновение опухоли мозга, которая вызывает шум;
- индивидуальное строение слухового аппарата;
- побочные эффекты во время приема медицинских препаратов (сердечно-сосудистых, антидепрессантов, противовоспалительных препаратов);
- с возрастом восприятие звука может деформироваться, поэтому шум в ушах часто слышат в уже преклонном возрасте.
- заболевание, которое называется отосклероз.
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Отосклероз — это заболевание, связанное с вымывание кальция из кости в среднем ухе и формирование отложений кальция на поверхности кости, из-за чего кость увеличивается в размере, изменяется ее подвижность. Процесс отложения кальция также затрагивает мембрану лабиринта и стремечко. В начале заболевания появляется шум в ушах, далее происходит значительное ухудшение и потеря слуха. Причина заболевания пока не выяснена, рассматривают наследственные причины.
Среди заболевших 80% — это женщины. У них во время беременности появляются первые признаки заболевания, а при последующих беременностях наблюдается активное прогрессирование отосклероза.
Процесс усиливается приемом во время беременности препаратов кальция, особенно в виде неорганических солей (карбонаты, фосфаты кальция) при дефиците в организме магния, витамина Д. Женщинам во время беременности рекомендуется обогащать рацион питания только органическими солями кальция (цитрат, глюконат, лактат) обязательно одновременно с препаратами магния, особенно это важно женщинам с семейным отосклерозом. Рекомендуемое в препаратах соотношение кальций/магний = 1:0,5, а для женщин с риском наследственного отосклероза 1:1. Во время беременности в осенние, зимние и осенние периоды рекомендуется прием витамина Д
Прогрессирование отосклероза у женщин наблюдается не только во время беременности, а и во время гормональных перестроек (половое созревание, климакс).
Звон в ушах может возникать в случае таких заболеваний: почечная недостаточность; заболевания сердца и сосудов; авитаминоз; остеохондроз; черепно-мозговая травма; опухоль мозга; инсульт и инфаркт, менингит; Синдром Меньера; сбои в работе щитовидной железы; ВСД, отит, гипотония; сахарный диабет; атеросклероз; неврит; анемия; нарушение работы нервной системы, шизофрения. Даже самая безвредная серная пробка может вызывать шумы в ушах.
Диагностика и лечение звона в ушах и голове
Нельзя сразу, по словам пациента, выяснить причину звона в ушах, необходимо провести лабораторные исследования. Для начала назначаются общие анализы крови и мочи, далее проводятся МРТ, аудиограмма, ангиография сосудов, слуховой тест. Определяется порог слышимости пациента по его словам, определяется общее состояние здоровья человека, связан ли шум с воспалительным процессом, наличие патологии в головном мозге.
Как лечить звон в ушах и голове
Первоначально следует избегать тишины, потому что в такой среде слух обостряется и если не находит наш слуховой аппарат звукового восприятия мира, начинает искать звуки внутри. Шум и гул в ушах не лечится самостоятельно, все усилия направлены на устранения первоначального заболевания, и уже потом налаживается восприятие звука «шумоподавляющими» препаратами. Врач кроме основного лечения назначает препараты для улучшения кровообращения в головном мозге, антигистаминные средства, психотропные и противосудорожные, а также психостимулирующие средства. Если вместе с шумом начал пропадать слух, следует носить слуховой аппарат
Источник: estet-portal.com
Теги: Донбасс, здоровье, уши, голова
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- За 26 лет система власти в Украине сохранила все свои недостатки18:23
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
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