Почему звенит в ушах и голове?

24.08.2017 15:55

Вокруг тишина, а в ушах постоянно что-то шумит и свистит? Сначала это не мешало жить, но звон в ушах и голове нарастает и все внимание сосредоточивается только на выяснении причины этого шума? Нет сил терпеть шум в голове? Начинается депрессия и жизнь стает невыносимой?

Наличие таких мыслей объясняется развитием тиннитуса, как симптома множества болезней, которые может выявить только полноценная диагностика и врачебное наблюдение. Даже при малейшем шуме в ушах или голове стоит сразу обратиться к ЛОР-врачу, чтобы провести диагностику.

Что такое тиннитус: симптом или заболевание

Специалисты говорят, что отдельно звон в ушах и голове не может быть заболеванием, это скорее всего первоначальный симптом, свидетельствующий о конкретном заболевании. Шум в ушах в медицинской литературе называют тиннитус. Он может носить субъективный или объективный характер. Объективный шум в ушах и голове слышит не только пациент, но и врач при обследовании. Субъективный звон не может никто услышать, это звук внутри головы, может быть из-за нарушения кровообращения и других процессов в головном мозге. На самом деле, больше чем 50% человечества может слышать время от времени шум в ушах, который потом проходит или возвращается снова с большой силой. Звон может быть только в одном ухе, или в обоих, а также может ощущаться шум в голове. Тиннитус может возрастать и доставлять максимального дискомфорта, что ведет к стрессу, головным болям, депрессии, даже сумасшествию. Этот звон может описываться как монотонный звук или из разряда сложных: свист, жужжание, шелест, хрип, звон колокольчика, морской прибой, журчание, порхание крыльев, музыка.

К чему ведет звон в ушах и голове

Существует ряд причин, которые могут вызывать появление шума и звона в голове и ушах: