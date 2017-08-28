Кому противопоказан чай каркаде

28.08.2017 10:17

Отличная альтернатива черному и зеленому чаю.



Если вы устали от традиционного черного или зеленого чая, попробуйте каркаде, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Новости Ю.



Оказывается, этот нежный, слегка кисловатый чай невероятно полезен. Не зря ведь египтяне считают его своим национальным чаем. Они уверены, что каркаде – настоящая панацея от всех болезней. Предлагаем вам узнать, так ли это на самом деле.



Чем полезен каркаде?



Доказано, что каркаде обладает тонизирующими свойствами, снижает уровень холестерина и укрепляет сосуды. Кроме того, каркаде полезно пить при простуде и гриппе. Чай хорошо влияет на здоровье печени, почек и желудочно-кишечного тракта. С помощью каркаде также можно «разогнать» метаболизм и избавиться от токсинов после бурного застолья. При пониженном давлении врачи советуют пить горячий каркаде, а при повышенном – холодный.



Лепестки суданской розы содержат магний, кальцый, фосфор и железо, витамины А, С, РР и группы В. Обладают успокаивающим действием и нормализуют водный баланс.



Чем вреден каркаде?



Этот чай противопоказан людям с повышенной кислотностью, язвой и гастритом. Если вы склонны к изжоге, лучше откажитесь от каркаде. Из-за мочегонного действия чая, его не стоит пить во время обострения мочекаменной болезни. Каркаде также может вызывать аллергию.



Также стоит внимательно выбирать этот чай. В идеале засушенные лепестки должны быть бордового цвета. Если они слишком темные, значит суданскую розу засушивали неправильно.