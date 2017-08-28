Почему нельзя пить воду на ночь

28.08.2017 08:41

Каждый знает, что для поддержания основных важных функций организма нам необходимо выпивать определенное количество жидкости. Диетологи утверждают, что живительной влаги должно потребляться не менее 1,5 литров, пока вы бодрствуете. Но как быть с наименее активной частью нашего дня? Можно ли пить воду на ночь и в каком количестве?

Мнение медиков

Позиция докторов в этом вопросе немного отличается от того, что советуют диетологи. Последние же, в свою очередь, рекомендуют выпивать не менее 1 литра жидкости на каждые 30 кг веса. Медицинская же точка зрения сводится к тому, чтонорму должен для себя установить каждый индивидуально.

Для этого нужно учесть:

какую пищу вы употребляли в течение дня;

в какой климатической зоне и с каким температурным режимом вы живете;

какова ваша физическая активность в течение дня;

наличие хронических заболеваний.

Если придерживаться научного подхода, то, прежде чем решить, какой объем надлежит вам выпивать на ночь, попробуйте провести эксперимент. Выпейте перед сном 1,5 стакана воды или другой жидкости и лягте спать.

Утром внимательно проинспектируйте внешние показатели состояния вашего организма на предмет наличия отечности.

Попытайтесь понять, каково ваше самоощущение в целом, вспомните, сколько раз вам пришлось преодолеть дистанцию до туалета. А может быть, вы вообще глаз не сомкнули всю ночь? При выявлении особых признаков неблагополучно проведенной ночи постарайтесь на следующий день перед сном ограничить потребление любой жидкости. Если жажда все-таки мучает, попробуйте обмануть организм, выпив всего пару ложек воды или чая.