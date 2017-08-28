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Почему нельзя пить воду на ночь
Каждый знает, что для поддержания основных важных функций организма нам необходимо выпивать определенное количество жидкости. Диетологи утверждают, что живительной влаги должно потребляться не менее 1,5 литров, пока вы бодрствуете. Но как быть с наименее активной частью нашего дня? Можно ли пить воду на ночь и в каком количестве?
Мнение медиков
Позиция докторов в этом вопросе немного отличается от того, что советуют диетологи. Последние же, в свою очередь, рекомендуют выпивать не менее 1 литра жидкости на каждые 30 кг веса. Медицинская же точка зрения сводится к тому, чтонорму должен для себя установить каждый индивидуально.
Для этого нужно учесть:
- какую пищу вы употребляли в течение дня;
- в какой климатической зоне и с каким температурным режимом вы живете;
- какова ваша физическая активность в течение дня;
- наличие хронических заболеваний.
Если придерживаться научного подхода, то, прежде чем решить, какой объем надлежит вам выпивать на ночь, попробуйте провести эксперимент. Выпейте перед сном 1,5 стакана воды или другой жидкости и лягте спать.
Утром внимательно проинспектируйте внешние показатели состояния вашего организма на предмет наличия отечности.
Попытайтесь понять, каково ваше самоощущение в целом, вспомните, сколько раз вам пришлось преодолеть дистанцию до туалета. А может быть, вы вообще глаз не сомкнули всю ночь? При выявлении особых признаков неблагополучно проведенной ночи постарайтесь на следующий день перед сном ограничить потребление любой жидкости. Если жажда все-таки мучает, попробуйте обмануть организм, выпив всего пару ложек воды или чая.
Какое количество воды не причинит вреда
Итак, вывод напрашивается сам – вредно пить на ночь воду в большом количестве, которое организм не может переработать, будучи в пассивном состоянии. Как выражается этот постулат в цифрах? Здесь все предельно просто – 100-150 миллилитров жидкости перед сном не принесут никакого вреда. Обратите внимание, что если вы уже заранее знаете, что отечности утром вам не избежать, лучше сразу же записаться на консультацию к врачу.
Вопрос диетологии и здорового образа жизни уже в таком случае не актуален, поскольку это говорит о дезорганизации работы ваших органов. И все-такибольшее количество воды старайтесь выпивать в течение дня. Распределите положенный объем в 1,5 литра на весь ваш период активности, тогда перед сном у вас не будет возникать жгучего желания утолить жажду. Если же указанный объем вы не успели выпить за весь день, нет необходимости наверстывать упущенное перед сном, никакой пользы от этого уже не будет.
Что лучше пить
Если вы сторонник вечернего чаепития, тогда вам необходимо запомнить несколько правил, как не навредить своему организму:
- зеленый чай – употреблять перед сном категорически нельзя. Содержание кофеина способствует развитию бессонницы, даже несмотря на то, что его втрое меньше, чем в кофе;
- черный чай – мало чем отличается от предыдущего напитка. Способствует развитию учащенного дыхания, увеличению заряда бодрости и, как результат, – отсутствию сна;
- травяной напиток – наоборот, поможет успокоить нервную систему, упорядочить сердцебиение.Попробуйте смешать в равных пропорциях мяту и ромашку, и спокойная ночь вам обеспечена.Не забывайте только о количестве чая – 100-150 г, если мы говорим о вечернем времени.
Что касается кофе, то пить его ночью не рекомендуется даже тем, кто вынужден в это время суток работать. А если речь идет об организме, которому уже больше сорока лет, тогда забудьте и о своей утренней порции. Любой вид чая станет ему прекрасной альтернативой. С пользой будут выпиты и свежевыжатые овощные или фруктовые соки. Главное – придерживаться нормы.
Тем, кто постоянно пьет минеральную воду, можно посоветовать чаще менять ее сорта. Связано это с тем, что в каждой марке содержится абсолютно разное сочетание минералов. А организму, как известно, требуется полный их набор. И забудьте про уже готовые соки. Порой текст на упаковке не совсем соответствует содержимому. И пока вы думаете, что пьете натуральный сок, содержащиеся в нем вредные элементы начинают работать против вас
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на vseowode.ru
Теги: Донбасс, здоровье, вода, ночь
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