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Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах
Этот праздник был неотделим от самой сути Донбасса, и даже во время оккупации его старались праздновать хоть с каким-то размахом. Но 2017 год, похоже, окончательно проглотил День шахтера на оккупированных территориях. Многие жители Донецка и других оккупированных городов провели 27 августа в невеселом настроении, которое не скрывали в своих заметках об этом дне. И это касалось и шахтеров, и тех, кто никогда ими не был.
«Но вы держитесь»
Горняки оккупированного Донбасса, по их же собственным словам, до самого последнего предпраздничного часа ждали не поздравлений, а выплаты задолженности по зарплате. У многих она составляет несколько месяцев, и обещания ее выдать не утихают с каждым днем, но по большей части так и остаются обещаниями. Справедливости ради, и на некоторых еще сохранившихся угольных предприятиях в оккупации выплатили определенные суммы — где-то часть зарплаты, где-то — жалованье за целый месяц. Но все равно масса горняков не получила ничего. «0 р. 0 копеек. Денег нет, но вы там держитесь», — возмущенно комментируют дончане.
Ситуацию в угольной отрасли усугубили и массовые сокращения горняков, которые активизировались в последние месяцы. Предприятия закрываются, у шахтеров просто не остается работы, и такая ситуация характерна для всех оккупированных городов, где раньше активно добывали уголь. В Углегорске, например, праздновали «день вымершего шахтера». «Теперь здесь нет ни угля, ни гор, осталось вернуть старое название — Хацапетовка», — горько иронизировали местные жители.
Сами горняки назвали День шахтера-2017 праздником со слезами на глазах. По их словам, иначе его оценить невозможно, поскольку шахты умирают — их бросают и затапливают.
Подтверждений этой информации о шахте им. Ленина в Макеевке пока нет. Однако шахтеры пишут, что это не единичный случай — такая судьба постигает многие предприятия.
«Поминки»
Учитывая эти настроения, оккупированные города День шахтера праздновали очень сдержанно. Никаких значимых локальных концертов и торжественных мероприятий — выходные не были похожи на праздничные вообще, пишут очевидцы. «Тишина гробовая-Путь Ильича, Восточный #Макеевка. Когда такое было-чтобы в День шахтера не громыхала музыка во всех ДК города. Точно-поминки», — сообщил местный житель.
Впрочем, централизованное празднование все же было организовано — в некоторых городах состоялись концерты, и на них даже умудрились выступить давно умершие звезды.
Концерт прошел и в Донецке. По утверждениям местных жителей, на него свозили зрителей со всей округи. Людей организованно доставили из Горловки и Макеевки, однако заботиться о них не стали. Комендантский час отменен не был, а концерт продлился допоздна, многим едва удалось вовремя попасть домой, некоторые попали под обыски.
«Автобусы после концерта на Олимпийском уехали в 23.00. В Макеевке мы были в 23.40. Комендантский час не отменили. И тут настал звездный час полиции. Синдром вахтера в действии. Хотелось бы чтобы господа начальники полиции и комендатуры, научили своих подчиненных с людьми общаться, а не хамить. Эта не знаю как назвать …, с***а пьяным голосом мне с дороги из машины орало, что у меня есть 2 минуты, чтобы убраться до своего подъезда. Вот не ***рас ли? Спросил чего гуляем. Объяснили, что после концерта. И услышали в ответ», — пожаловался один из участников «празднования».
«Шахтеров — нет»
Даже сторонники «ДНР» в этот день не удержались от негативных оценок происходящего с угольной отраслью в ОРДО. Ее уничтожение было фактически признано.
Один из активных пропагандистов ОРДО Алексей Петров ко Дню шахтера описал краткие реалии шахтерской жизни в оккупированной Горловке. «Горловка 1989г… На территории Горловки 13 (ТРИНАДЦАТЬ) угледобывающих предприятий (шахт) около 10 вспомогательных ЦОФ и т. д. Средняя зарплата шахтера по городу 400 Советских Рублей. Максимальная 1200 (с премиальными)… 2017… День шахтера. Все шахты- затоплены… ЦоФы — порезаны… Шахтеров -нет. Выходом метана подземные воды выталкивают питьевую воду из подземных питьевых линз… Просадка почв по территории города из-за усадки лав», — сравнил Петров.
Печальные мысли высказывает и другой сторонник «ДНР» Анатолий Гелюх. По его оценке, угольная отрасль в ОРДО находится «в ж***пе». «Распилена на металлолом и затоплена грунтовыми водами», — так характеризует ситуацию Гелюх.
Горняки, которые участвуют в обсуждении таких постов, приводят еще более резкие оценки. Они отмечают, что погибли не просто целые шахты, которые раньше были вполне процветающими. Погибла вся отрасль, и ее смерть не пройдет бесследно для оккупированных территорий. Дело не только в социальной напряженности, которую повлечет за собой безработица шахтеров. Дело в том, что вслед за шахтами могут начать гибнуть и сами города, в которых они работали.
«Прогноз… городу осталось жить максимум ПЯТЬ лет», — пишет Алексей Петров о своем взгляде на перспективы Горловки. Не все горняки с ним согласны.
Некоторые считают, что ни у Горловки, ни у других городов и поселков этих 5 лет уже просто нет.
Источник donpress.
Теги: Донбасс, праздник, слезы, День шахтера, оккупация
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