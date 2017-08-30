Все рубрики раздела
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Разрушенный Славянск. Три года после войны07:44
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"22:34
- Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс20:22
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію
Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі генерал-майор Олег Бєлоконєв відкидає заяви про те, що спільні білорусько-російські військові навчання «Захід-2017» можуть бути використані для нападу на Україну. Він сказав про це 29 серпня в Мінську.
«Це тенденційний і несерйозний висновок… Чотири тисячі вагонів, якими прибудуть російські війська, – це півтори мотострілецькі дивізії, такими силами зробити агресію і окупацію не можна. На такі речі здатний тільки параноїк і ненормальний авантюрист», – сказав Бєлоконєв.
Генерал запевнив, що до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка Збройних сил Білорусі повернуться в місця постійної дислокації, а угруповання військ Росії повернуться на свою територію.
Він додав, що маневри, які триватимуть від 14 по 20 серпня, – це навчання оборонного характеру, які підтверджують курс Білорусі на союзницькі відносини з Росією.
Білорусь при цьому, за словами Бєлоконєва, виконує всі зобов’язання в рамках міжнародних договорів у рамках ООН та ОБСЄ і запросила міжнародних спостерігачів – загалом понад 80 осіб.
«Але навколо російсько-білоруських навчань «Захід-2017» створено ажіотаж, неадекватне реагування на навчання наших військ», – сказав генерал, назвавши ажіотаж навколо маневрів «штучним».
Генерал-майор Бєлоконєв заявив, що країни НАТО проводять свої навчання, до яких Білорусь не висловлює претензій.
Він додав, що на домисли, які не відповідають дійсності, Білорусь реагує спокійно.
Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Росія відкидає такі побоювання.
Источник radiosvoboda.
Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, учения
- Даля Грибаускайте считает, что Россия может использовать Белорусскую АЭС в качестве оружия
- Города-побратимы Донецка. А в чем родство?
- Белорусский реалист Лукашенко: "Сегодня Запад ни на что не способен" (ВИДЕО)
- Трамп еще большая опасность для США чем терроризм - дипломат жестко отреагировал на скандальное заявление кандидата в президенты США
- В Москве арестовали имущество чиновника, который рассказал американцам о допинге в России
- Барак Обама о ситуации в Украине: "Я рад это видеть" (ВИДЕО)
- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ08:51
- Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.22:06
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление20:48
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"14:22
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- В Хьюстоне ввели комендантский час09:00
- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ08:51
- Первый в Украине музей компьютерных технологий открылся в Харькове08:40
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины07:51
- Разрушенный Славянск. Три года после войны07:44
- Оккупантов в Крыму косит странный недуг: в аннексированном Симферополе сразу три высокопоставленных "чиновника", включая "мэра", спешно подали в отставку07:29
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"22:34
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Разрушенный Славянск. Три года после войны07:44
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"22:34
- Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс20:22
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- Почему нельзя пить воду на ночь
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"