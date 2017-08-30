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«Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история
Тугие, налитые тяжёлым золотом колосья опускаются всё ниже к земле. Но никто не спешит собирать урожай, который мог бы буквально озолотить находящееся под Мариуполем село Покровское.
Причиной бесхозяйственности, с одной стороны, стала чья-то жадность, с другой - бюрократизм.
Предыстория
В 2011 году жителям села Покровское (до переименования - «Шлях Ильича») Першотравневого района, находящемся под Мариуполем, были выделены земельные участки под жилую застройку. Селянам, впрочем, не довелось порадоваться подарку от государства. Оформление необходимых документов - дело долгое и дорогостоящее.
Как рассказали корреспонденту «Донбасса» жители Покровского, планируемые новостройки на выделенном участке так и не были возведены, поскольку подарок оказался «передаренным»: в кабинетах высоких чиновников было принято неожиданное решение - отдать землю участникам АТО.
Селяне в поисках справедливости обратились к руководству района. В результате в апреле глава райадминистрации Дмитрий Черница, руководитель Покровской сельрады Леонид Супрун, общественники и местные жители оказались на указанных земельных участках, чтобы решить вопрос «на месте».
«На месте» выяснилось, что проблема осложнилась новыми обстоятельствами. Вместо так и не появившихся на свет жилых домов были обнаружены дружные всходы озимой пшеницы, ровными рядами покрывающие 25 гектаров.
Со слов селян быстро выяснилось, что поле «ничейное», за его использование никто не платит налог, но, тем не менее, уже не один год посевные и уборочные работы на этой земле ведутся активно и плодотворно.
Рядом с «ничейным» полем расположились земельные наделы частного предприятия «Хлебороб». Как говорится, не пойман - не вор, но тот факт, что после проведения фермером посевных работ на своём участке, такой же культурой оказывается засеянным и не принадлежащие ему 25 гектаров, находящиеся по соседству, показался общественникам и местным жителям крайне подозрительным.
Ненужные колосья
Прошло четыре месяца, наступило время собирать урожай. И тут выяснилось, что делать это некому.
Фермер, оказавшийся «под подозрением», аккуратно приступил к уборочным работам на своём «законном» поле. Колосящаяся рядом пшеница осталась стоять неубранной. Возможно, потому что предприимчивый аграрий, чтобы не быть «пойманным на горячем», отказался от спорного урожая, решив, что оплата всех положенных налогов обойдётся «в копеечку».
Вероятно, существует другая, пока неизвестная, причина…
Как бы то ни было, но в разгар уборочных работ, 25-гектарное поле, засеянное пшеницей, оказалось никому не нужным. Зёрна вот-вот осыпятся на землю, и урожай пропадёт. Маленькая справка для неспециалистов: 75 тонн пшеницы, которые могли бы быть собранными с 25 гектаров и реализованными по 3 грн 50 коп., могли бы пополнить бюджет села на более чем 260 тысяч гривен.
Село Покровское трудно назвать богатым. Наружного освещения здесь нет, и с наступлением вечера улицы погружаются в тоскливую темноту. Водоснабжение селян держится почти «на честном слове» - давление поступающей из Мариуполя воды низкое, водопровод старый, уже не один год требующий замены труб. Дороги - ещё одна печаль. Их и дорогами-то назвать трудно. Колдобина на колдобине, то, что ещё похоже на проезжую часть благополучно добивается грузовиками. Кстати, с Мариуполем нет автобусного сообщения. Поездка в город или из города для любого жителя села превращается в проблему. Хорошо, если есть своя машина, а если нет?
Другими словами, болевых вопросов в Покровском немало. Решить же их невозможно, поскольку бюджет пустой. Нет денег на ремонты, на дороги, на транспорт. Убранная с «ничейного» поля пшеница помогла бы справиться хотя бы с частью проблем…
Нет полномочий
Независимый журналист, член НСЖУ, общественница, жительница села Покровское Инна Комиссарова обратилась к руководству района и области с просьбой организовать сбор урожая озимой пшеницы на поле, которое, согласно документам, никому не принадлежит. «В случае уклонения вами от организации сбора урожая бюджет села потеряет 260 тысяч гривен», - пояснила общественница.
Первой реакцией на данное заявление стал ответ общественнице от первого заместителя главы администрации Першотравневого района Владимира Дороганя. «Райадминистарция рассмотрела ваше заявление от 13.08.2017 г. относительно сбора урожая на незаконно засеянном поле, расположенном на территории Покровской сельской рады, - гласило официальное письмо. - По результатам расследования сообщаем следующее. Статья 19 Конституции Украины разъясняет действия и механизм осуществления государственной власти в Украине. Райгосадминистрация и её должностные лица обязаны действовать, согласно полномочий, предусмотренных Конституцией и Законом Украины «О местных государственных администрациях».
Согласно Налоговому кодексу Украины, полномочия относительно описи и реализации бесхозного имущества возложены на Государственную фискальную службу Украины.
Так как решение вопроса по вашему заявлению не относится к полномочиям райгосадминистрации, с целью его решения райгосадминистрацией в адрес Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области отправлено письмо с просьбой провести проверку фактов самовольного засева поля и по результатам составленный акт направить в Главное управление ДФС в Донецкой области для дальнейшей описи имущества и его реализации».
Двумя днями позже в село прибыли представители областной и районной администраций.
В ходе встречи Инна Анатольевна наглядно продемонстрировала чиновникам, каким образом её родное село может потерять без малого 300 тысяч гривен. Теоретические выкладки были подтверждены выездом на поле. Без вины виноватая пшеница встретила делегацию золотыми полными колосьями…
Честно сказать, «высокие» чиновники неохотно признали тот факт, что поле было засеяно незаконно. Начальник управления агропромышленного комплекса и развития сельских территорий облгосадминистраций Мария Костиц даже высказала мнение, что взошедшая пшеница - всего-навсего самосев, падалица прошлогоднего урожая. Однако заместитель начальника отдела агропромышленного развития районной государственной администрации Ирина Чернышова это предположение отвергла, отметив, что пшеница растёт ровными рядками в отличие от возможного самосева. К тому же, как не преминули сообщить селяне, на этом месте в прошлом году фермер, о котором шла речь выше, собирал урожай подсолнечника.
Оценив ситуацию и посовещавшись, областные чиновники отметили, подобно своим коллегам из райадминистрации, что не имеют полномочий для того, чтобы сделать что-то конкретное. И уехали.
«Мы описали этот вопрос, направив соответствующее письмо на имя и. о. начальника главного управления Госгео-кадастра Донецкой области Ивана Якименко с просьбой о принятии соответствующих мер по установлению факта самовольного захвата земли. В том случае, если факт незаконного захвата земельного участка будет установлен, ДФС (государственная фискальная служба – прим. авт.) налаживает арест на землю и производит уборку урожая», – пояснил корреспонденту начальник юридического отдела Департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Донецкой областной государственной администрации Сергей Васюкевич.
* * *
Комиссии… Проверки… Письма… Ответы… Чиновники работают не спеша, соблюдая все положенные бюрократические процедуры. В конце концов, все вопросы будут решены, и меры приняты.
…Вот только пшеничные зёрна к тому времени могут полностью высыпаться на землю.
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Николая РЯБЧЕНКО.
Теги: Донбасс, пшеница, детектив, поле
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