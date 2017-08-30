Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины

30.08.2017 09:07

Несмотря на разгар традиционного арбузного сезона, стоимость этих плодов продолжает стремительно расти. Более того, по расчетам специалистам сейчас мы наблюдаем рекордные цены за всю историю независимой Украины. Для сравнения, в конце августа 2010 года килограмм арбуза стоил чуть более гривни, в 2015 году менее 2 гривен, в 2016 году — 2 гривни 30 копеек, а сейчас — от 8 до 9 гривен, и даже дороже.

«Выращивание бахчевих — высокорентабельный бизнес, но этот год стал тяжелым как для производителей, так и для потребителей, — заявил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — Погода в этом году стала неожиданностью, и даже до конца мая все ожидали заморозков. Арбузы же можно высаживать, когда средняя температура +10 градусов, а лучше — еще выше. Поэтому сажали уже поздно. А потом была аномальная жара, что требовало постоянных поливов.

Кроме того, существенно выросла в нынешнем году цена на минеральные удобрения, что привело к тому, что их вносилось меньше, чем нужно. А чем меньше вносится удобрений — тем больше будет уровень нитратов.

Также не стоит забывать, что значительную долю стоимости арбузов составляет транспортировка. В этом году Служба автомобильных дорог начала строго относиться к превышению загрузки автомобилей, которая не может быть больше 40 тонн. Для этого развернули целую сеть из нескольких сотен весовых комплексов. В прошлом году это приводило к перекрытию дорог водителями фур, которые могли брать на борт 60, и даже 100 тонн и по этой причине разрушались дороги даже за один сезон.

Кстати, разрекламированная транспортировка арбузов баржами может обеспечить лишь 3% всех перевозок. Ведь одна баржа перевозит до 1 тысячи тонн арбузов, притом, что в Украине ежегодно выращивается более 620 тысяч тонн этих ягод. То есть для того, чтобы обеспечить только киевлян дешевыми арбузами необходимо каждый день получать баржу. Поэтому существенного влияния на формирование розничных цен такие поставки не имеют", — отметил эксперт.

По данным аналитиков агентства «АПК-Информ» нынешние рекордно высокие цены приводят к резкому снижению спроса на внутреннем рынке и уменьшению экспорта украинских арбузов в целом.

Источник Факты.