Все рубрики раздела
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Разрушенный Славянск. Три года после войны07:44
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"22:34
- Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс20:22
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины
Несмотря на разгар традиционного арбузного сезона, стоимость этих плодов продолжает стремительно расти. Более того, по расчетам специалистам сейчас мы наблюдаем рекордные цены за всю историю независимой Украины. Для сравнения, в конце августа 2010 года килограмм арбуза стоил чуть более гривни, в 2015 году менее 2 гривен, в 2016 году — 2 гривни 30 копеек, а сейчас — от 8 до 9 гривен, и даже дороже.
«Выращивание бахчевих — высокорентабельный бизнес, но этот год стал тяжелым как для производителей, так и для потребителей, — заявил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — Погода в этом году стала неожиданностью, и даже до конца мая все ожидали заморозков. Арбузы же можно высаживать, когда средняя температура +10 градусов, а лучше — еще выше. Поэтому сажали уже поздно. А потом была аномальная жара, что требовало постоянных поливов.
Кроме того, существенно выросла в нынешнем году цена на минеральные удобрения, что привело к тому, что их вносилось меньше, чем нужно. А чем меньше вносится удобрений — тем больше будет уровень нитратов.
Также не стоит забывать, что значительную долю стоимости арбузов составляет транспортировка. В этом году Служба автомобильных дорог начала строго относиться к превышению загрузки автомобилей, которая не может быть больше 40 тонн. Для этого развернули целую сеть из нескольких сотен весовых комплексов. В прошлом году это приводило к перекрытию дорог водителями фур, которые могли брать на борт 60, и даже 100 тонн и по этой причине разрушались дороги даже за один сезон.
Кстати, разрекламированная транспортировка арбузов баржами может обеспечить лишь 3% всех перевозок. Ведь одна баржа перевозит до 1 тысячи тонн арбузов, притом, что в Украине ежегодно выращивается более 620 тысяч тонн этих ягод. То есть для того, чтобы обеспечить только киевлян дешевыми арбузами необходимо каждый день получать баржу. Поэтому существенного влияния на формирование розничных цен такие поставки не имеют", — отметил эксперт.
По данным аналитиков агентства «АПК-Информ» нынешние рекордно высокие цены приводят к резкому снижению спроса на внутреннем рынке и уменьшению экспорта украинских арбузов в целом.
Источник Факты.
Теги: Донбасс, цена, рекорд, арбуз
- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ08:51
- Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.22:06
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление20:48
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"14:22
- В Хьюстоне ввели комендантский час09:00
- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ08:51
- Первый в Украине музей компьютерных технологий открылся в Харькове08:40
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины07:51
- Разрушенный Славянск. Три года после войны07:44
- Оккупантов в Крыму косит странный недуг: в аннексированном Симферополе сразу три высокопоставленных "чиновника", включая "мэра", спешно подали в отставку07:29
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"22:34
- Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.22:06
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Разрушенный Славянск. Три года после войны07:44
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"22:34
- Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс20:22
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- Почему нельзя пить воду на ночь
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"