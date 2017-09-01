Продукты, вызывающие упадок сил

01.09.2017 08:15

Учёные назвали продукты, употребление которых вызывает усталость и упадок сил, а также способствует усталому внешнему виду. Выясним, какие продукты нужно ограничит в рационе, чтобы чувствовать себя бодро и излучать энергию и здоровье.

Спиртные напитки

Алкоголь возглавляет список продуктов, способствующих общей усталости, поскольку его употребление приводит сначала к возбуждению, а затем резкому торможению нервной системы, что вызывает сонливость и ощущение отсутствия сил. Даже сон в алкогольном опьянении не дает необходимой релаксации и не может полностью восстановить силы и энергию.

Сладости

Сладости, их очень любят и дети, и взрослые, – повышают уровень глюкозы в организме, который в последствии очень быстро падает. Когда уровень глюкозы резко понижается, человек испытывает упадок сил.

Индейка

Белки, содержащиеся в мясе индейки, имеют релаксирующие действие. Вследствие употребления мяса индейки у человека понижается работоспособность, он чувствует себя менее энергичным и бодрым.

Мучные изделия

Продукты, с высоким содержанием углеводов, такие как выпечка, макаронные изделия, также приводят к тому, что уровень быстроусвояемой глюкозы в организме резко меняется, что, как следствие, вызывает упадок сил и усталость.

Жареная пища

Все наслышаны о вреде жареной пищи, она раздражающе действует на желудок и кишечник, вдобавок, она, по мнению учёных, отнимает у организма много сил на переваривание и, в результате, возникает чувство усталости.

Продукты, из-за которых мы выглядим усталыми

Не всегда отличное физическое состояние заметно по нашему внешнему виду. Несмотря на хорошее самочувствие или недавний продолжительный отпуск, иногда в зеркале мы видим усталого и измождённого человека. Тусклое лицо, отёчность, покраснение глаз, неровный тон кожи и другие признаки сигнализируют о том, что пора отдохнуть. Общеизвестно, что стрессовые ситуации, плохая экология, нездоровый образ жизни и недостаточный отдых могут отразиться на внешнем виде человека. Но это не единственные причины – усталый внешний вид может быть напрямую связан с тем, что мы употребляем в пищу. Приведём список продуктов, употребление которых способствует усталому виду.

Соль

Определённо соль не стоит полностью исключать из рациона, однако продукты с высоким содержанием соли, как правило, приводят к обезвоживанию – организм начинает выводить излишки соли вместе с водой, что делает кожу сухой, по этой причине внешний вид человека становится более усталым, даже несмотря на бодрое самочувствие и отменное здоровье.

Искусственный подсластитель

Регулярное употребление сахара способствует развитию воспалений в организме. При замене сахара на искусственный подсластитель, важно понимать, что последний может оказаться вреднее обычного сахара. Это объясняется тем, что в искусственных подсластителях содержится аспартам, который может вызывать боль в суставах, а также жажду, которая стимулирует человека выпивать большое количество жидкости, что, в свою очередь, приводит к отёкам. На упаковках некоторых продуктов можно заметить надпись «не содержит сахара», в этом случае стоит полностью ознакомиться с этикеткой продукта: часто такие продукты содержат искусственный подсластитель. Будьте внимательны при приобретении жевательных резинок, газированных напитков, сладостей, желе – они нередко содержат аспартам в своём составе. Чтобы удовлетворить свою тягу к сладкому, предпочтительнее полакомиться фруктами, ягодами или их сушёным аналогом – сухофруктами.

Углеводы

Разумеется, определённое количество углеводов должно присутствовать в рационе, однако их избыток может привести к повреждению коллагена в коже. В результате кожа не будет выглядеть свежей, сияющей и здоровой, что скажется на общем виде – он будет более усталым. Напомним, продукты, содержащие углеводы: картофель, макароны, молочные продукты, белый хлеб, рис, торты, печенье, пирожные, морковь, выпечка, чипсы, горох и другие продукты.

Красное мясо

Совершенно необязательно становиться вегетарианцем, чтобы выглядеть отлично. Нужно знать, что употребление красного мяса более одного раза в неделю приводит к образованию морщин. Дело в том, что в красном мясе содержится карнитин, избыток которого способствует закупорке кровеносных сосудов, что в свою очередь, ухудшает кровообращение, и как следствие, нарушает питание кожи.

Острая пища

Бытует мнение, что употребление острой пищи хорошо сказывается на метаболизме, однако совсем не полезно для кожи. Такая пища может вызывать раздражение, расширение кровеносных сосудов на лице (купероз), из-за чего тон кожи будет неровным. Когда кожа на лице выглядит нездорово, не имеет ровного тона, человек выглядит старше, чем есть на самом деле.

Продукты, придающие сил и бодрости

Согласитесь, чтобы выглядеть свежо и чувствовать себя бодро, нужно будет подкорректировать список продуктов, входящих в рацион питания. Кроме ограничения или полного исключения вышеупомянутых продуктов, способствующих усталости и усталому виду, нужно задуматься о том, что добавить в ежедневный рацион для придания себе больше бодрости и сил. Приведем ряд продуктов, придающих энергии, бодрости, улучшающих и внешний вид, и работоспособность, и концентрацию внимания.

Для того, чтобы чувствовать себя полным сил и энергии, нужно добавить в рацион продукты, восполняющие дефицит железа в организме – это гречневая крупа, яблоки, фасоль, шпинат, груши, хурма, свекла, слива, печень, инжир, клубника, малина. Кроме этого, овсянка, содержащая в себе белок, магний, фосфор, тиамин повышает уровень энергии, её предпочтительнее употреблять на завтрак. К овсянке можно добавить орехи и семечки, которые, благодаря магнию и омега -3 жирным кислотам в составе, повышают настроение, бодрость и придают сил. Овсянка целебно действует на стенки желудка, уменьшает раздражение (если оно есть), очищает кишечник, все это благотворно действует на кожу, она не только начинает выглядеть хорошо, но и становится более здоровой.

Неправильно считать, что полезные продукты являются исключительно невкусными. Очевидно, что список продуктов, придающих сил и энергии является обширным и разнообразным, позволяющим питаться не только полезно, но и вкусно, получая истинное удовольствие. Справедливо утверждение: «мы – то, что мы едим», стоит лишь добавить, что и внешний вид напрямую зависит от качества питания. Никогда не поздно начать следить за своим питанием, это будет первым шагом на пути к крепкому здоровью и сияющему внешнему виду

Источник: www.ja-zdorov.ru