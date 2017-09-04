Зачем съедать ложку меда с корицей

04.09.2017 08:56

Сегодня я хочу вам рассказать о меде и корице. Наверно, нет семьи, которая бы не покупала для здоровья и красоты мед и не применяла бы корицу в качестве специи. О том, как полезен мед, наверно, все знают, а вот о свойствах корицы знают немногие. На самом деле, это очень эффективное сочетание, все несложно приготовить. Так что сегодняшний разговор как раз об этом.

У корицы много полезных свойств. Как-нибудь напишу отдельно о ней статью. Здесь скажу очень кратко: она и тонус придает, и снижает уровень холестерина, и кровь разгоняет, и простуду лечит, прекрасна для сердца, желудка, кишечника и, главное — является жиросжигающей приправой. Поэтому, для тех, у кого есть стремление к стройности — одна из простых форм решения проблемы.

Конечно, эти рецепты могут применять только те, у кого нет аллергии на мед. И помните, что если вы употребляете мед в чае или других рецептах, то следите, чтобы чай не был горячим, чтобы не потерять все полезные свойства меда.

Корица с медом

От самого сочетания этих слов уже становится тепло. Обратите внимание только на то, что мед должен быть очень качественный, купленный желательно у людей, которым вы можете доверять. Я всегда покупаю мед только у своих знакомых, у которых есть пасека. И мед должен быть непастеризованным, чтобы сохранились в нем все полезные ферменты.

Для тех, у кого нет возможности покупать мед у частников, обратите внимание на этикетку. Пастеризованный мед указан pure, а сырой мед — raw.

В еженельнике Мировых новостей в одном из канадских журналов было опубликован перечень заболеваний, которые могут быть успешно вылечены с помощью смеси из меда и корицы.

В Университете Копенгагена был проведен эксперимент. Пациентам, страдающим артритом, давали каждое утро перед завтраком смесь из меда и корицы. Из 200 больных у 73 боли совершенно прошли всего лишь за неделю. Остальные, которые применяли мед с корицей в течение месяца, стали ходить, не ощущая никакой боли.

Так же было установлено, что 2 ст.л. меда и 3 ч.л. корицы, растворенные в двух стаканах теплой воды, на 10 % уменьшают уровень холестерина в течение 2 часов. Отмечено, что смесь очень положительно влияет на состояние иммунитета. На мой взгляд, исследования говорят сами за себя. Результаты очень радуют.

Применение корицы с медом: