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Зачем съедать ложку меда с корицей
Сегодня я хочу вам рассказать о меде и корице. Наверно, нет семьи, которая бы не покупала для здоровья и красоты мед и не применяла бы корицу в качестве специи. О том, как полезен мед, наверно, все знают, а вот о свойствах корицы знают немногие. На самом деле, это очень эффективное сочетание, все несложно приготовить. Так что сегодняшний разговор как раз об этом.
У корицы много полезных свойств. Как-нибудь напишу отдельно о ней статью. Здесь скажу очень кратко: она и тонус придает, и снижает уровень холестерина, и кровь разгоняет, и простуду лечит, прекрасна для сердца, желудка, кишечника и, главное — является жиросжигающей приправой. Поэтому, для тех, у кого есть стремление к стройности — одна из простых форм решения проблемы.
Конечно, эти рецепты могут применять только те, у кого нет аллергии на мед. И помните, что если вы употребляете мед в чае или других рецептах, то следите, чтобы чай не был горячим, чтобы не потерять все полезные свойства меда.
Корица с медом
От самого сочетания этих слов уже становится тепло. Обратите внимание только на то, что мед должен быть очень качественный, купленный желательно у людей, которым вы можете доверять. Я всегда покупаю мед только у своих знакомых, у которых есть пасека. И мед должен быть непастеризованным, чтобы сохранились в нем все полезные ферменты.
Для тех, у кого нет возможности покупать мед у частников, обратите внимание на этикетку. Пастеризованный мед указан pure, а сырой мед — raw.
В еженельнике Мировых новостей в одном из канадских журналов было опубликован перечень заболеваний, которые могут быть успешно вылечены с помощью смеси из меда и корицы.
В Университете Копенгагена был проведен эксперимент. Пациентам, страдающим артритом, давали каждое утро перед завтраком смесь из меда и корицы. Из 200 больных у 73 боли совершенно прошли всего лишь за неделю. Остальные, которые применяли мед с корицей в течение месяца, стали ходить, не ощущая никакой боли.
Так же было установлено, что 2 ст.л. меда и 3 ч.л. корицы, растворенные в двух стаканах теплой воды, на 10 % уменьшают уровень холестерина в течение 2 часов. Отмечено, что смесь очень положительно влияет на состояние иммунитета. На мой взгляд, исследования говорят сами за себя. Результаты очень радуют.
Применение корицы с медом:
- При слабости и утомлении.
- При болезнях сердца.
- Для укрепления иммунитета.
- При заболеваниях суставов.
- Очищает организм.
- Для снижения уровня холестерина.
- При расстройствах желудка.
- При простудах и гриппе.
- Для продления молодости.
- При кожных заболеваниях.
- При выпадении волос.
- В косметологии.
- Для похудения.
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При заболеваниях сердца и для снижения уровня холестерина.
2 чайные ложки меда смешать с 2 чайными ложками молотой корицы в 2 стаканах теплой воды. Принимать трижды в день. Рецепт прекрасен и для профилактики инсультов и инфарктов, уменьшается отдышка, нормализуется сердцебиение.
При артритах.
Развести и в стакане теплой воды 2 столовые ложки меда и чайную ложку без верха корицы. Принимать утром и вечером по половине стакана. Если это делать регулярно, то излечивается даже хронический артрит.
При простуде и гриппе.
К столовой ложке меда добавить треть чайной ложки корицы, размешать все в стакане теплой воды. Принимать трижды в день по трети стакана.
При гриппе к этой смеси можно добавить еще капельку черного перца. Принимать по соловой ложке каждые 3 часа.
При болезнях мочевого пузыря.
На стакан теплой воды взять 1 ст.л. меда и 1 ч.л. корицы. Пить в течение дня небольшими порциями.
При заболеваниях желудка.
Полезно есть мед, присыпанный сверху корицей. Принимайте перед едой. Заживляются язвы желудка, смесь способствует хорошему пищеварению, уменьшается газообразование.
При кожных проблемах.
Приготовьте такую смесь: в равных количествах смешайте мед и корицу. Наносите на проблемные участки. Вылечивается экзема, грибок, все виды кожных заболеваний.
Для лечения прыщей.
К 1 чайной ложке корицы добавьте 3 ст.л. меда. Наносить на прыщи. Лучше утром и вечером. Смывать все теплой водой. 2 недели применения — и ваша кожа очистится от них.
При зубной боли.
Смешайте мед с корицей (5:1) и наложите на больной зуб.
Для свежего дыхания.
В стакане воды развести по 1 чайной ложке меда и корицы. Полоскать рот. Приятный запах сохраняется в течение дня.
Потеря слуха.
Принимать мед с корицей в равных пропорциях длительное время.
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Корица с медом для похудения
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Вот и подошли к теме, наверно, очень актуальной для многих. Что можно сделать для этого?
- Можно просто добавлять корицу в блюда. От четверти до половины чайной ложки на 1 прием.
- Сахар заменить на корицу полностью или частично. Корица сама имеет сладковатый вкус, поэтому пить такой напиток приятно.
- Сделать специальную смесь из корицы с медом для похудения. Пить её регулярно курсами. Об этом более подробно.
Напиток из корицы с медом для похудения. Приготовление.
Половину чайной ложки корицы залить стаканом кипятка. Настоять, прикрыв стакан, пока он не остынет. Добавить туда 1 чайную ложку меда, размешать все. Настоять (до несколько часов). Принимать дважды в день по половине стакана — перед сном и утром натощак.
Больше стакана не рекомендуют применять, так что не переусердствуйте. Во всем хороша мера и важно, чтобы не нанести вред для своего здоровья. То, что останется на утро, поставьте в холодильник. Пить утром, не разогревая.
Пропорции корицы и меда 1:2. 1 часть корицы и 2 части меда.
Чем полезна такая смесь? Она хорошо очищает желудочно-кишечный тракт, убивает паразитов, которые терпеть не могут такое сочетание. Худеет вначале живот, а затем все остальное.
Важно:
- Использовать непастеризованный мед, о котором я уже писала в статье.
- Употреблять смесь утром натощак и перед сном. Строго следить за этим. Пить чаще не рекомендуется.
- Мед не добавлять в горячую воду. Здесь я еще раз повторюсь.
- Пить такой напиток охлажденным или комнатной температуры. Не следует его разогревать.
- Не добавляйте к ЭТОМУ рецепту ничего: не лимон, не уксус.
Употребляйте его курсами. Как только вы заметите, что вес перестал снижаться, сделайте перерыв на пару недель и снова потом продолжайте курс.
Почему вес перестает снижаться? Прежде всего из-за очистки кишечника. Как все приходит в норму, так и вес перестает уходить. За месяц можно похудеть до 5 кг. Помните только, что все-таки нужны посильные нагрузки, хотя бы пешком ходите и не ешьте при этом все подряд. Придерживайтесь правильного питания.
С таким рецептом снижается вес даже у самого тучного человека.
Хочу вам также предложить еще рецепты для стройности, уже усиленные имбирем. Про имбирь, его свойства, о рецептах для здоровья и стройности, я много писала в своем блоге. Приглашаю вас почитать статьи эти, кто хочет оздоровления и похудения и красоты. Как выбрать имбирь, как его очистить, как правильно употреблять — все это можно найти в статьях Чай с имбирем — лекарство от всех болезней, Имбирный чай для похудения и некоторых других. Зайдите в содержание блога.
Имбирь, корица и мед.
1 чайную ложку измельченного корня имбиря, 1 ч.л. Меда. Все это размешать в небольшом количестве теплой воды. Добавляем небольшую щепотку корицы. Это порция на 1 раз. Получается достаточно жгучая смесь. Можно разбавить еще теплой водой, некоторые добавляют кефир.
Маска из корицы и меда для лица. Рецепт.
1 чайную ложку корицы смешать с 2 чайными ложками меда. Все размешать. Нанести на лицо на 15 минут. Смыть теплой, а затем прохладной водой.
Будьте здоровы!
Автор: Ирина Зайцева
Теги: Донбасс, здоровье, мед, советы, корица
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